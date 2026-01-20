En el sur de Brasil registran más de 10 mil casos de diarrea en lo que va de enero

El sur de Brasil atraviesa una situación sanitaria preocupante luego de que el estado de Santa Catarina registrara más de 10 mil casos de enfermedades diarreicas agudas (EDA) en lo que va del mes de enero. Según datos oficiales, desde el inicio de 2026 y hasta el 15 de enero se contabilizaron 10.649 casos en todo el territorio estadual.

La información fue difundida por la Secretaria de Estado da Saúde, que advirtió que el mayor número de notificaciones se concentró en las zonas litorales, en pleno desarrollo de la temporada de verano. De acuerdo al reporte, las altas temperaturas, la intensa circulación de personas y el consumo frecuente de alimentos fuera del hogar favorecieron la propagación de este tipo de infecciones.

Playas de Brasil

Las autoridades sanitarias señalaron además que la exposición a aguas de baño con calidad cuestionada constituyó otro de los factores que incidieron en el aumento de los casos, especialmente en localidades turísticas con alta afluencia de visitantes.

Aunque las enfermedades diarreicas agudas se registraron en distintas regiones del estado, la ciudad de Itajaí encabezó el listado con mayor cantidad de notificaciones, al sumar 1.335 casos. En tanto, Chapecó, ubicada en el oeste catarinense, reportó 599 casos y se posicionó como la segunda ciudad con mayor incidencia.

Las EDA se caracterizan por la aparición de tres o más episodios de diarrea en un período de 24 horas y pueden presentarse acompañadas de náuseas, vómitos, dolor abdominal y, en situaciones más severas, deshidratación. La transmisión suele estar asociada a la ingestión de agua o alimentos contaminados, al contacto directo con personas infectadas o a deficiencias en la higiene y manipulación de alimentos, informó Misionesonline.

Foco en localidades turísticas

Uno de los incrementos más significativos se registró en Bombinhas, en el litoral norte del estado. Allí, entre el 29 de diciembre de 2025 y el 4 de enero de 2026, se documentaron 409 casos, lo que representó un aumento del 353% en comparación con el mismo período de la temporada anterior.

Esta situación motivó advertencias sanitarias relacionadas con la balneabilidad de las playas y posibles problemas de saneamiento, en un contexto de fuerte afluencia turística durante las primeras semanas del año.

Desde la Secretaría de Salud aclararon que los datos de notificación funcionan como un “termómetro epidemiológico” y que podrían no reflejar la totalidad de los casos ocurridos. No obstante, remarcaron que la información resulta clave para identificar tendencias, zonas críticas y áreas donde se requiere reforzar las medidas de prevención y control sanitario.