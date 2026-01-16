Vacaciones en auto: cuánto cuesta la nafta en Brasil y Uruguay en comparación con Argentina

Un informe reveló que la nafta en Argentina se paga casi igual que en Brasil, pero resulta más barata que en Uruguay, Chile y Perú. En dólares, los combustibles se mantuvieron estables entre 2018 y 2025, pese a fuertes subas en pesos.
Viajar en auto durante las vacaciones implica, entre otros gastos, prestar especial atención al precio del combustible. En ese contexto, un análisis reciente mostró que cargar nafta en Argentina cuesta prácticamente lo mismo que en Brasil, aunque sigue siendo más económico que hacerlo en Uruguay, Chile o Perú, países que registran valores sensiblemente más altos por litro.
El relevamiento fue elaborado por Nicolás Taiariol, consultor en Oil & Gas y exdirector nacional de Energía, quien analizó la evolución de los precios de la nafta y el gasoil entre 2018 y 2025. El estudio reveló que, si bien en pesos los combustibles aumentaron muy por encima de la inflación, medidos en dólares se mantuvieron relativamente estables a lo largo de los últimos siete años.
Según el informe, la nafta súper pasó de costar 23,57 pesos por litro en enero de 2018 a 1.564 pesos en diciembre de 2025, lo que implicó una suba del 6.535%. En el mismo período, la nafta premium aumentó de 27,33 a 1.799 pesos (6.483%), mientras que el gasoil registró el mayor salto: de 20,79 a 1.570 pesos por litro, con un incremento del 7.452%.
La evolución en dólares
El comportamiento del tipo de cambio fue clave para explicar esta dinámica. Entre 2018 y 2025, el dólar oficial pasó de 19 a 1.451 pesos, una variación del 7.525%, superior incluso a la de los combustibles en moneda local. Esta relación hizo que, al convertir los precios a dólares, la evolución fuera mucho más moderada.
Entre 2018 y 2022, la nafta súper promedió alrededor de 0,85 dólares por litro, la premium se ubicó cerca de 0,99 dólares y el gasoil rondó los 0,77 dólares. A partir de 2023, la tendencia comenzó a cambiar, cuando la devaluación del peso avanzó más rápido que los ajustes en los surtidores, generando un atraso en dólares, dio cuenta Clarín.
La brecha se profundizó durante 2024. Tras el salto cambiario de diciembre de 2023, los precios en pesos prácticamente se duplicaron en un mes. Sin embargo, el aumento acumulado del año fue del 58%, mientras que en dólares los combustibles se abarataron cerca de un 15%.
Comparación regional de los precios de la nafta
Así, a nivel mundial, el país sigue estando entre los más baratos, mientras que ocupa una posición intermedia en el ranking regional. El precio promedio global de la nafta es de US$ 1,28 el litro, según datos del sitio especializado GlobalPetrolPrices.com., mientras que en el país los combustibles se movieron en 2025 en una franja de entre US$ 1,05 y US$ 1,10 por litro.
En la región, la Argentina se ubica en el puesto número seis de la lista que encabeza Venezuela, con un costo de US$ 0,03 por litro. A nivel local, se paga casi lo mismo que en Brasil, pero menos que en Uruguay (US$ 1,70), Chile (US$ 1,40) y Perú (US$ 1,20).
De esa manera, 2025 funcionó como un año de “normalización”. De cara a 2026, el escenario queda abierto. Una eventual corrección brusca del tipo de cambio podría llevar a los combustibles a niveles más altos, con impacto directo sobre la competitividad de la economía y el bolsillo de los consumidores.