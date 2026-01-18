Reportan demoras para cruzar a Brasil por Paso de los Libres

El tránsito en el Puente Internacional que conecta Paso de los Libres con Uruguaiana se incrementó de manera significativa en los últimos y generó demoras para quienes intentaban cruzar hacia Brasil, en el marco de la temporada de verano.

Según se informó, se produjo una intensa circulación de camiones, ómnibus de larga distancia, camionetas y automóviles particulares. El mayor flujo está vinculado tanto al movimiento turístico propio de esta época del año como al tránsito comercial habitual, lo que derivó en congestión y esperas prolongadas.

De acuerdo a testimonios recogidos en el lugar, el sector de Migraciones funciona de manera ágil y ordenada. Los controles de documentación personal y vehicular se realizan con rapidez, permitiendo que los vehículos avanzaran sin mayores inconvenientes en esa instancia del cruce fronterizo.

Foto de archivo

“Cuello de botella” en los controles aduaneros

La principal dificultad se registra al avanzar hacia el control integrado de Aduana, bajo la órbita de ARCA (ex AFIP) y la Receita Federal. Si bien cada cabina dispone de dos ventanillas, los vehículos se concentraron en una sola fila, lo que genera un cuello de botella y demora el paso.

Esta situación provocó escenas de desorden, bocinazos, discusiones entre conductores y maniobras riesgosas. Según se indicó, solo uno de los cuatro corredores habilitados para los controles se encontraba operativo, mientras que los otros tres permanecían bloqueados con conos, reduciendo de manera considerable la capacidad de atención.

Un paso clave en la región

Paso de los Libres se ubica en el sudeste de la provincia de Corrientes y constituye uno de los pasos fronterizos más importantes entre Argentina y Brasil. El puente internacional es una vía estratégica tanto para el comercio exterior como para el turismo, ya que conecta el Litoral argentino con el sur de Brasil y es utilizado por miles de viajeros durante el verano, informó Impacto FM 92.3 Paso de los Libres.

En esta época del año, el flujo se intensifica por el receso vacacional, con familias y grupos que se dirigen a destinos turísticos brasileños, además del tránsito habitual de transporte de cargas. Esta combinación suele generar demoras, especialmente cuando la infraestructura operativa no acompaña el volumen de circulación.

Con el aumento sostenido del movimiento y en pleno desarrollo de la temporada estival, crecieron los reclamos de los usuarios por una mayor organización y fluidez en los controles, con el objetivo de evitar largas esperas en uno de los cruces internacionales más transitados de la región.

Playas de Brasil

Documentación personal: lo indispensable

Para ingresar a Brasil por turismo, los ciudadanos argentinos no necesitan visa y pueden permanecer hasta 90 días. Sin embargo, es obligatorio presentar DNI tarjeta o pasaporte vigente, siempre en formato físico y en buen estado. Las autoridades migratorias no aceptan versiones digitales desde el celular ni documentos dañados. En el caso de menores de edad, además del documento, se debe acreditar la filiación mediante partida de nacimiento o libreta de matrimonio, y si el viaje se realiza con uno solo de los progenitores o sin ellos, se exige una autorización de viaje emitida por escribano, juez de paz o autoridad migratoria.

Paso de los Libres

Quienes opten por viajar en auto y cruzar a Brasil por Paso de los LIbres deberán contar con la documentación completa del vehículo y del conductor. Es obligatorio disponer de cédula de identificación válida, licencia de conducir argentina vigente y un seguro Mercosur con cobertura internacional, además del grabado de dominio en los cristales. Para agilizar los controles, especialmente en Paso de los Libres, se recomienda completar previamente el pre-registro migratorio online de la Policía Federal de Brasil.