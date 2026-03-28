Con propuestas artísticas, se realiza la sexta edición del Festival Callejero por la Memoria

El sexto Festival Callejero por la Memoria es organizado por Asociación Barriletes

Este sábado se realizan actividades en el marco del sexto Festival Callejero por la Memoria, organizado por la Asociación Barriletes, en calle Courreges, entre Paraguay y Montevideo.

Uno de los organizadores, Pablo Russo, se refirió a las iniciativas artísticas presentes durante la jornada y destacó: “La imagen es como el poder de la memoria y por eso lo traemos al presente siempre para construir desde las distintas ramas artísticas, desde lo cultural, que es una de las exploraciones que hacemos desde Barriletes, la cultura y la comunicación comunitaria”.

Sobre la sexta edición del festival, valoró las buenas condiciones climáticas. “Vamos a estar pasada la medianoche acá”, adelantó.

“La biblioteca Caminante está acompañando con una mediación de lectura. Hay un montón de cosas hoy en Barriletes, como muestra de fotos sobre infancia en Palestina, una muestra de fotos sobre exilio en Brasil, cantina con precios populares, opciones sin tacc, va a haber danza y distintas expresiones musicales. Nos está acompañando Isabel Vergara, también la madre de Martín Basualdo. Hay una feria de libros, de fancines, de editoriales, también de producciones locales”, detalló.

El festival se extenderá hasta la una de la mañana, con Esteban RL, La Mazorca, danza de la compañía municipal y vamos a cerrar con Big Nacho DJ.

La programación continuará mañana a las 20:00, con la propuesta teatral “Como un león”, a cargo de Gustavo Bendersky, con entrada libre y gratuita

Un testimonio de exilio en primera persona

“Hay un clima de fiesta porque no queremos que nos saquen la alegría la construcción de la memoria, la verdad, la justicia. Es parte de nuestra identidad y por eso estamos haciendo esto”, subrayó.

Asimismo, Russo, evocó la memoria de su madre, Delia Costa, quien falleció hace más de 7 años y fue una de las fundadoras de la Asociación de Familiares y

Amigos de Desaparecidos de Entre Ríos (AFADER) y vecinalista de la zona de las Américas.

“Vivimos el exilio en Brasil primero unos meses y después en Francia durante 4 años y medio, hasta el regreso de la democracia, de las libertades constitucionales. Ahí pudimos regresar al país. Yo era chiquito, pero con mi madre volvimos a Paraná en 1985”, recordó conmovido.