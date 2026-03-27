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Regresa a Paraná la obra sobre Gardel que revive su histórica visita a la ciudad

La puesta teatral que cuenta con las actuaciones de Jorge Calcina y Emilio Ruberto, recrea el paso de Carlos Gardel por Paraná en el año 1933.

27 de Marzo de 2026
Vuelve a Paraná la obra ¡Sos vos, Gardel!
Vuelve a Paraná la obra ¡Sos vos, Gardel!

La puesta teatral que cuenta con las actuaciones de Jorge Calcina y Emilio Ruberto, recrea el paso de Carlos Gardel por Paraná en el año 1933.

La obra teatral “Sos vos, Gardel” volverá a presentarse en la ciudad de Paraná los días viernes 10 y sábado 11 de abril, con funciones en Casa Boulevard – Sala Metamorfosis, ubicada en Ituzaingó 80.

 

La propuesta invita a revivir un episodio histórico vinculado a la visita de Carlos Gardel a la capital entrerriana en el año 1933.

 

La pieza, escrita por Carlos Saboldelli y dirigida por Marcelo Amorosi, cuenta con las actuaciones de Jorge Calcina y Emilio Ruberto.

 

La obra propone un viaje al pasado, recreando un momento singular de la memoria colectiva entrerriana.

 

Inspirada en hechos históricos, la pieza narra el paso de Carlos Gardel por Paraná en agosto de 1933 y su encuentro inesperado con un periodista local en el antiguo Hotel Cransac. Entre melodías, confidencias y evocaciones, el público será testigo de una noche donde se entrelazan el júbilo, la melancolía y el amor. Tal como reza su sinopsis: “Cantar… es como contar un sueño”.

 

Luego del exitoso estreno en octubre pasado ¡Sos vos, Gardel! invita a redescubrir la esencia del Zorzal criollo en un ambiente íntimo y evocador. Una oportunidad para que Paraná reviva una de sus páginas culturales más recordadas, en una obra que une historia, música y teatro en un mismo escenario.

 

Las entradas anticipadas pueden solicitarse al 3435 12-8710, con un valor de $10.000; mientras que en sala tendrán un costo de $12.000.

Temas:

obra ¡Sos vos Gardel! Paraná teatro
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