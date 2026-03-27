Continúan abiertas las inscripciones al taller de canto comunitario en el Juan L. Ortiz

REDACCIÓN ELONCE
Desde la Subsecretaría de Cultura se impulsa una nueva propuesta vinculada al canto comunitario, en el marco de una programación anual que busca ampliar el acceso a actividades artísticas para toda la ciudadanía.
Desde la Subsecretaría de Cultura se impulsa una nueva propuesta vinculada al canto comunitario, en el marco de una programación anual que busca ampliar el acceso a actividades artísticas para toda la ciudadanía.
Micaela Acosta, explicó a Elonce que “tiene que ver con una democratización del acceso a las herramientas que tiene el Estado, en este caso del municipio de Paraná, para poder ofrecer a nuestros ciudadanos distintas propuestas. Arrancamos el año con la programación, la proyección y el diseño de propuestas que esperamos poder llevar adelante. Son propuestas que van a abrir el espacio a los artistas y a las personas que tienen ganas de poder dedicarse un par de horas a la semana a las actividades artísticas de la municipalidad, a cargo de profesionales y de gente idónea en la materia”.
Repasó también otras iniciativas en marcha: “Este año vamos a repetir los talleres culturales barriales, que es una propuesta que venimos llevando a cabo desde gestiones anteriores. Está destinada a hacedores culturales, talleristas y profesionales. También estamos por concluir las jornadas por la democracia, obras de teatro en el marco del Mes de la Memoria, que tienen que ver con Derechos Humanos, identidad y, sobre todo, a 50 años del golpe”.
Por su parte, Eliseo Almada, responsable del coro, destacó la trayectoria del espacio: “30 años estamos cumpliendo de la creación del Coro de la ciudad. Estamos trabajando con el taller de ingreso, se va a sumar un grupo interesante de personas al taller y estamos llamando a inscripción a quienes quieran integrar el taller de canto comunitario”.
Sobre el proceso de incorporación, detalló: “La convocatoria al Coro de la ciudad es abierta. Se hace un curso de ingreso que dura un mes, donde se prepara a personas que vienen, muchas de ellas sin experiencia. En ese taller le damos todos los elementos para que puedan ingresar. Por supuesto que se hace una evaluación al final del taller y generalmente ingresan todos, no hay problema: sin experiencia, con experiencia, pero se adaptan rápidamente al ingreso”.
“La idea es que la gente, aparte de aprender, de evolucionar en lo que es el canto coral, el canto comunitario, lo haga con alegría y se vaya con la alegría del trabajo cumplido, de cantar en grupo, que es muy importante, y de cantar con la comunidad también, que suma”, agregó.
Finalmente, brindó detalles sobre la inscripción: “El taller de canto comunitario es alternativo al Coro de la ciudad. Se hace una vez a la semana, los días miércoles en el Juan L. Ortiz, de 19:30 a 21. La inscripción está abierta hasta este domingo 29 de marzo en las redes sociales y la página de la Municipalidad. El taller empieza el miércoles 1º de abril”. Elonce.com