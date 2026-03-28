Patronato recibe a Colón: cómo serán los ingresos de hinchas y controles

REDACCIÓN ELONCE
El encuentro por la Primera Nacional se jugará este domingo y contará con un amplio operativo policial. Se dispusieron accesos diferenciados para público local y neutral, además de controles desde el ingreso a la ciudad.
Patronato recibe a Colón este domingo 29 de marzo desde las 16 por el torneo de la Primera Nacional B y, en ese marco, la Policía de Entre Ríos dispuso un operativo especial con medidas de seguridad y organización de ingresos para el público local y neutral.
Según se informó desde la Jefatura Departamental Paraná, el despliegue comenzará desde temprano, con la llegada de 60 efectivos al puesto caminero del túnel subfluvial, donde se realizarán controles preventivos.
En ese sector, además, se llevarán adelante requisas en caso de arribos de colectivos y controles habituales para vehículos particulares, con intervención conjunta de personal policial, toxicología y Gendarmería Nacional.
Disposiciones para el público neutral
Uno de los puntos centrales del operativo estará enfocado en el público neutral, que tendrá restricciones específicas para su ingreso al estadio.
Se indicó que los simpatizantes no podrán asistir con camisetas, banderas ni ningún elemento identificatorio de los clubes, y deberán contar con su entrada adquirida previamente, ya que el día del partido no se habilitarán boleterías.
Asimismo, se implementarán distintos anillos de control desde el ingreso a la ciudad hasta las inmediaciones del estadio, donde se solicitará entrada correspondiente al sector neutral y documento de identidad, en el marco del programa Tribuna Segura.
En cuanto a los accesos, quienes lleguen desde Santa Fe deberán ingresar de forma peatonal por calle Ayacucho, ya sea desde Almirante Brown o desde Churruarín. También se dispusieron sectores específicos de estacionamiento, con el objetivo de ordenar la circulación.
Accesos para hinchas locales y recomendaciones
Por su parte, el público local podrá ingresar bajo las condiciones habituales, aunque también se exigirá la presentación de documento de identidad para los controles correspondientes.
Los accesos estarán habilitados por calle Grella desde Churruarín y por calle San Nicolás desde Grella, vías que ya son utilizadas regularmente en los partidos disputados en el estadio.
Las autoridades recomendaron respetar las indicaciones del operativo y acudir con anticipación para evitar demoras, teniendo en cuenta que los controles se extenderán desde los ingresos a la ciudad hasta el estadio.
Finalmente, se recordó que ante cualquier duda o inconveniente, los asistentes podrán dirigirse al puesto policial ubicado en el acceso al túnel subfluvial, donde se brindará orientación sobre los recorridos y condiciones de ingreso.