Colón llega a Paraná con cambio de esquema para visitar a Patronato

El DT de Colón, Ezequiel Medrán, paró la probable formación para jugar en Paraná ante Patronato el domingo por el interzonal de la fecha 7. Hay cambio de nombres y esquema para el compromiso en el Grella.
Colón prepara cambios tácticos para visitar a Patronato este domingo desde las 16 por la fecha 7 de la Primera Nacional, en un partido que tendrá además la particularidad de contar con público neutral en las tribunas.
El entrenador Ezequiel Medrán decidió introducir modificaciones importantes en la estructura del equipo luego de no quedar conforme con el rendimiento mostrado ante San Telmo, lo que motivó una reformulación táctica.
Durante la práctica desarrollada este viernes en el estadio Brigadier López, el DT ensayó variantes que marcaron un cambio de rumbo en la idea futbolística del conjunto santafesino.
Nuevo esquema y cambios en el equipo
El plan que trabaja Medrán apunta a un sistema flexible que oscilaría entre el 4-1-4-1 y el 4-5-1, con el objetivo de ganar equilibrio en el mediocampo y reducir los espacios, especialmente en condición de visitante.
Dentro de ese rediseño aparecen dos modificaciones clave: el ingreso de Leandro Allende en el lateral izquierdo en reemplazo de Facundo Castet y la inclusión de Matías Muñoz en el mediocampo por Lucas Cano.
La intención del cuerpo técnico es corregir desajustes defensivos y lograr una versión más sólida del equipo, en un contexto donde Colón ha mostrado dificultades para sostener su rendimiento fuera de casa.
El equipo que se perfila y lo que viene
Si bien aún resta el entrenamiento de este sábado para definir detalles, el once titular comienza a tomar forma de cara al compromiso ante Patronato.
Los posibles titulares serían: Matías Budiño; Mauro Peinipil, Pier Barrios, Federico Rasmussen y Leandro Allende; Matías Muñoz; Julián Marcioni, Federico Lértora, Ignacio Antonio e Ignacio Lago; y Alan Bonansea.
El encuentro será arbitrado por Daniel Zamora y representará una nueva oportunidad para el Sabalero de reacomodar su rendimiento en el torneo, con una propuesta táctica renovada que buscará mayor solidez y competitividad.