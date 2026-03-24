Memoria viva en las calles de Gualeguaychú: marcharon por los derechos humanos

Una multitud marchó desde Rocamora y 25 de Mayo hasta la Plaza San Martín, donde se realizó el acto central, convocados por la asociación Madres de Plaza de Mayo Gualeguaychú. “¡Seguiremos en las calles y en las plazas, marchando!”, afirmaron.
Día de la Memoria en Gualeguaychú. A 50 años del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, una multitudinaria movilización recorrió las calles de Gualeguaychú bajo la consigna “Son 30.000: que digan dónde están”.
La marcha, que se extendió por unas cinco cuadras, avanzó en un clima de respeto y recogimiento, con momentos de silencio y algunos cánticos, en una jornada atravesada por la memoria, el dolor y también la reivindicación colectiva.
La columna fue encabezada por familiares de detenidos-desaparecidos de la ciudad, quienes portaron carteles con las identidades de las 37 víctimas locales. Detrás, pañuelos bordados con sus nombres —realizados por los propios familiares— y la consigna “Florezcan mil veces” dieron un fuerte contenido simbólico a la movilización. La presencia de intervenciones artísticas, poesía y el acompañamiento de redoblantes marcaron el pulso de la marcha desde su inicio.
Durante el acto central se dio lectura al documento oficial, que puso el foco en la condena al terrorismo de Estado, denunciando las desapariciones, torturas, asesinatos y apropiación de bebés ocurridos durante la dictadura. También se remarcó el impacto económico de ese período y se advirtió sobre la persistencia de la impunidad en distintos ámbitos del poder.
El texto destacó la memoria local, recordando a las 37 víctimas de Gualeguaychú y la búsqueda aún vigente de nietos apropiados nacidos en cautiverio. Asimismo, reivindicó la lucha histórica de organismos de derechos humanos como las Madres de Plaza de Mayo, la resistencia de trabajadores y la importancia de sostener la memoria sobre hechos como la guerra de Malvinas, publicó R2820.
En otro tramo, el documento repasó el proceso democrático desde el Juicio a las Juntas hasta la reapertura de causas por delitos de lesa humanidad, y cuestionó el contexto actual, al que definió como un retroceso en materia de derechos, con críticas dirigidas al Estado nacional. También incluyó denuncias sobre persecución política y un llamado a la liberación de dirigentes detenidos.
La jornada concluyó con una fuerte convocatoria a sostener la lucha por memoria, verdad y justicia, reafirmando el compromiso colectivo de seguir construyendo un proyecto de país basado en los derechos humanos. Entre consignas, abrazos y banderas, Gualeguaychú volvió a decir presente, con el amor como bandera y la memoria viva en sus calles.
La noche cerró con la murga Pasó una mosca y bandas invitadas junto a representaciones artísticas.