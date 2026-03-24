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Sociedad Insólito hecho en Santa Fe

Insólito: la fotografiaron cuando llevaba a su hija a la escuela en pleno feriado

"Distraída la mami", posteó una página de retratos urbanos de Santa Fe para graficar la insólita situación. La mujer apareció en las redes sociales y bromeó con lo sucedido durante el feriado.

24 de Marzo de 2026
Insólito hecho en Santa Fe.
Insólito hecho en Santa Fe. Foto: (Humanos de Santa Fe).

"Distraída la mami", posteó una página de retratos urbanos de Santa Fe para graficar la insólita situación. La mujer apareció en las redes sociales y bromeó con lo sucedido durante el feriado.

La fotografiaron cuando llevó a su hija a la escuela en pleno feriado. Una insólita foto posteada por una página "Humanos de Santa Fe", justamente perteneciente a esa provincia, comenzó a viralizarse en las últimas horas y tiene como protagonista a una madre y su hija en una situación cotidiana... pero muy fuera de contexto.

 

"Distraída la mami", rezaba el posteo en la red social X de esta cuanta y mostraba a una mujer llevando a su hija al colegio, con uniforme y mochila. Nada fuera de lo normal, salvo que la situación se dio este lunes 23 de marzo, pleno día no laborable.

 

La situación fue tomada con mucho humor por los usuarios de esa plataforma que hasta decían que tranquilamente "podrían ser ellos".

Lo cierto es que, con el correr de las horas se conocieron más detalles puesto que una de las protagonistas apareció: la madre. La escena ocurrió en la escuela Padre Monti, en el sur de la ciudad de Santa Fe.

 

“Jajaja soy yo! Me leí todos y cada uno de los comentarios, MUCHAS GRACIAS A TODOS x su apoyo, les hice el día, saludos”, dijo la mujer en un mensaje privado a la pàgina que la viralizó.

Temas:

Santa Fe Redes Sociales mujer no laborable
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