"La guerra acelera fuertemente la expansión del proyecto Argentina GNL", dijo el CEO de YPF

El presidente y CEO de YPF ratificó el rumbo del proyecto de u$s30.000 millones junto a ENI y Adnoc. "Estamos conversando con un cuarto socio", indicó Horacio Marín. Además, ratificó licitaciones "transparentes".
El proyecto Argentina GNL se vería impulsado por el contexto internacional, según afirmó el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, quien aseguró que la guerra en Medio Oriente no afecta negativamente la iniciativa, sino que acelera su expansión. Las declaraciones fueron realizadas durante un encuentro con periodistas en el marco de la CERAWeek, en Houston.
“El contrario, la guerra acelera fuertemente la expansión del proyecto”, expresó Marín al referirse al impacto del conflicto en los planes energéticos del país. En ese sentido, indicó que Argentina busca consolidarse como proveedor confiable de energía en el mercado global, en un escenario de alta demanda.
El proyecto prevé alcanzar una producción de hasta 18 millones de toneladas anuales de Gas Natural Licuado, sumando 6 millones adicionales a los 12 millones inicialmente planificados. Según el directivo, este crecimiento podría concretarse más rápidamente debido al contexto internacional.
Inversiones, socios y financiamiento del proyecto
En relación al desarrollo del proyecto Argentina GNL, Marín explicó que se encuentran avanzando en la definición de contratos y financiamiento. Se estima una inversión de aproximadamente 10.000 millones de dólares para el segmento upstream y 20.000 millones para midstream, lo que lo posicionaría como el proyecto más importante de América Latina.
Asimismo, señaló que actualmente participan como socios YPF, ENI y Adnoc, y que se evalúa la incorporación de un cuarto actor para la tercera etapa de expansión. “Si entra, entra para la expansión”, aclaró el CEO, quien además destacó el rol de entidades financieras internacionales como JP Morgan en la estructuración del proyecto.
En paralelo, anticipó que en los próximos meses se avanzará con licitaciones para la compra de insumos clave, como gasoductos y buques de transporte de GNL, bajo un esquema que priorice la transparencia y competitividad entre proveedores.
Impacto en precios y producción energética
Por otra parte, Marín analizó la evolución del precio internacional del petróleo y sostuvo que la guerra generará un nuevo piso más elevado que el registrado previamente. No obstante, aclaró que YPF mantiene una estrategia prudente en la actualización de precios de combustibles para evitar impactos bruscos en los consumidores, publicó Ámbito.
En cuanto a la producción, adelantó que la compañía proyecta un incremento significativo hacia fin de año, con el objetivo de alcanzar los 250.000 barriles diarios mediante la incorporación de nuevos pozos en Vaca Muerta.
Finalmente, destacó que el potencial energético argentino sigue generando interés internacional, en línea con las declaraciones de referentes globales del sector, lo que refuerza la perspectiva de crecimiento del país como actor clave en el mercado energético.