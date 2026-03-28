Con varias ausencias, Patronato confirmó la lista de convocados para recibir a Colón

Patronato recibe a Colón este domingo 29 de marzo desde las 16 por el torneo de la Primera Nacional y se conocieron los elegidos por Rubén Forestello para enfrentar al conjunto santafesino por la fecha 7.

Entre las ausencias por lesión se cuentan a Gabriel y Facundo Díaz y Fernando Evangelista, bajas para el próximo encuentro.

En el arco, el capitán Alan Sosa y su relevo juvenil, Matías Caballero, quedaron concentrados. En la zaga defensiva también dirán presente, Fernando Moreyra, Juan Salas, Franco Meritello, Santiago Piccioni, Maximiliano Rueda, Nahuel Genez y Facundo Heredia. El defensor Nicolás Mendoza integra por primera vez una nómina de convocados como jugador profesional

En la mitad de la cancha, forman parte de la nómina Augusto Picco, Federico Bravo, Marcos Enrique, Agustín Araujo, Valentín Pereyra y Brandon Cortés.

Por la delantera, Renzo Reynaga, Franco Soldano, Tomás Attis y Hernán Rivero son las tres alternativas con las que contará el “Yagui” frente al “sabalero” de la capital santafesina.

Con ellos, Forestello planea confirmar un equipo capaz de dar un segundo paso hacia la recuperación luego de lo que significó la victoria ante Colegiales por 2-0, la primera del torneo.