TC en Neuquén: Rossi vuelve a lograr la “pole position” luego de tres años

Después de tres años y 26 fechas, Matías Rossi (Toyota Camry) volvió a ser la referencia absoluta de una clasificación de Turismo Carretera. El “Misil” logró su 40ª “pole position” en 284 clasificaciones en TC al marcar el mejor tiempo en el autódromo de Centenario, donde se disputa la 3ª fecha del campeonato 2026.

El campeón 2014 del Turismo Carretera, que es el piloto con más “pole position” en la historia de la categoría (lo sigue Mariano Werner, con 32), no se quedaba con el “1” del sábado desde el 25 de marzo de 2023 en Toay, cuando consiguió su 1ª “pole” con Toyota. Cabe destacar que si bien pasaron 3 años, Rossi no corrió en TC durante 2024.

El piloto del Pradecon Racing, que había sido el más veloz del segundo entrenamiento en el circuito neuquino, estableció para su mejor vuelta un registro de 1m27s035 y superó por 0s174 a Juan Bautista De Benedictis (Ford Mustang). El “Misil”, que tiene la asistencia técnica de Ezequiel Burani y Alcides Piatti y los motores de Alfredo y Nicolás Fernández, anotó su 1ª “pole” con el equipo de Alberto “Willy” Jaime y la 1ª también en Centenario, donde ganó con una Chevy en 2015, publicó Campeones.

“El año pasado tuvimos buenos momentos pero nunca habíamos tenido este potencial. Y para pelear el campeonato, que es a lo que aspiramos, tenés que estar ahí; no digo hacer la ‘pole’ siempre, pero sí estar entre los 10. El TC está muy cambiante y difícil: en Viedma clasificamos 30º y acá hicimos la ‘pole’…”, expresó Rossi en Campeones Radio y AM590 Continental.

Luego de ser 1º y 3º en los entrenamientos neuquinos, De Benedictis corroboró el gran potencial del Ford Mustang del RUS Med Team con el 2º puesto en clasificación, su mejor resultado en dicha instancia desde Rafaela 2021, cuando también fue 2º. “Tenía mucha confianza por cómo había andado el auto en los entrenamientos. Y a la hora de clasificar pudimos meter esa vuelta que necesitábamos”, sostuvo el necochense, cuyo mejor resultado en Centenario es el 8º lugar en 2013, con el Lincoln Sport Group.