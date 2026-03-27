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Haciendo Comunidad Fue anunciado por Editorial de Entre Ríos

Roberto Romani publicó su nuevo libro titulado "San Carlos, un castillo de leyenda"

El referente indiscutido de la cultura entrerriana, Roberto Romani, publicó su nuevo libro titulado "San Carlos, un castillo de leyenda", a través de Editorial de Entre Ríos.

27 de Marzo de 2026
Roberto Romani
Roberto Romani Foto: Elonce

El referente indiscutido de la cultura entrerriana, Roberto Romani, publicó su nuevo libro titulado "San Carlos, un castillo de leyenda", a través de Editorial de Entre Ríos.

El referente indiscutido de la cultura entrerriana, Roberto Romani, publicó su nuevo libro titulado "San Carlos, un castillo de leyenda", a través de Editorial de Entre Ríos.

 

Con este título, Romani pone en diálogo memoria, historia y paisaje, y de esta manera inaugura la colección Álveo, una nueva serie editorial que propone un cauce para las escrituras contemporáneas de la provincia, con especial atención a aquellas producciones vinculadas con la historia, la geografía, el pensamiento y las ciencias sociales y humanas.

El nuevo libro de Roberto Romani (foto Gobierno de Entre R&iacute;os)
El nuevo libro de Roberto Romani (foto Gobierno de Entre Ríos)

Álveo -como cauce, como huella de agua- nombra un recorrido: el de las escrituras que se inscriben en el territorio y, a la vez, lo proyectan hacia múltiples interlocuciones. En ese fluir, lo emergente dialoga con las tradiciones, con sus herencias, sus silencios y sus fracturas. Cada libro se piensa, así, como parte de una política de archivo en tiempo presente, que registra y pone en circulación la producción intelectual y creativa más reciente de Entre Ríos.

 

En "San Carlos, un castillo de leyenda", Roberto Romani reconstruye una historia compleja y plural: desde los materiales que dieron forma a esta arquitectura singular, recortada sobre uno de los miradores más significativos del río Uruguay, frente al Salto Chico, hasta las trayectorias de quienes lo habitaron. Sus usos, abandonos y resignificaciones permiten reconocer en el sitio una parte sustantiva de la historia entrerriana, así como una trama de vínculos materiales y culturales que enlazan a la provincia con Francia, con el mundo y con su propio porvenir.

 

Los ejemplares se encuentran disponibles en la sede de la Editorial de Entre Ríos, de calle 25 de Junio 39, Paraná, en el horario de atención al público de lunes a viernes, de 7 a 13 y de 16 a 20hs.

 

La EDER es un organismo de la Secretaría de Cultura de Entre Ríos.

Temas:

Editorial de Entre Ríos Roberto Romani
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