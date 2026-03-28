Europa: robaron un camión con 12 toneladas de chocolates KitKat de Nestlé

El camión había partido desde el centro de Italia con destino a Polonia

Un cargamento de 12 toneladas de chocolatinas KitKat, perteneciente a la multinacional Nestlé, fue robado durante su traslado en camión en Europa, según informó la compañía este sábado.

El hecho ocurrió la semana pasada mientras el vehículo transportaba la mercadería entre centros de producción y distribución. El camión había partido desde el centro de Italia con destino a Polonia, con el objetivo de abastecer distintos mercados a lo largo del recorrido.

En total, la carga incluía 413.793 unidades del popular chocolate. Sin embargo, tanto el vehículo como los productos aún no han sido localizados, y las autoridades mantienen abierta una investigación junto a socios de la cadena logística.

La hipótesis de la empresa

Desde la empresa vincularon el robo con la cercanía de la Semana Santa, un período en el que aumenta significativamente el consumo de productos de chocolate en Europa, especialmente huevos y figuras tradicionales. En ese contexto, advirtieron que el faltante podría generar escasez en las góndolas en plena temporada alta.

Además, la compañía expresó su preocupación por la posibilidad de que la mercadería robada ingrese en canales de venta no oficiales dentro del mercado europeo.

Philipp Navratil, CEO de Nestlé

El episodio ocurre en un contexto de aumento de robos de carga en la región. Un informe conjunto de la Unión Internacional de Seguros Marítimos y la Asociación de Protección de Activos en Tránsito (TAPA) EMEA alertó recientemente sobre un crecimiento sostenido de estos delitos, con métodos cada vez más sofisticados.

Por su parte, desde KitKat indicaron que cuentan con sistemas de rastreo mediante códigos de barras que permitirían identificar los productos robados. En caso de detectarse alguna coincidencia, los sistemas alertarán automáticamente a la empresa, que dará aviso a las autoridades correspondientes.