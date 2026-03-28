Mercado en tu Barrio: ofrecen vinos, mieles, panificados y la gran rosca de Pascua

REDACCIÓN ELONCE
En la feria Mercado en tu Barrio, realizada en Plaza Roque Sáenz Peña de Paraná, vecinos y visitantes se acercan en la previa de Semana Santa para disfrutar de rosca de pascua, vinos, mieles, mermeladas y productos artesanales, en un espacio que se llena de gente y propuestas locales.
La feria Mercado en tu Barrio volvió a convertirse este sábado en uno de los puntos más convocantes de la ciudad. En la Plaza Roque Sáenz Peña, en Paraná, la actividad comenzó desde temprano con una gran afluencia de público que recorrió los distintos puestos, atraído por la variedad de productos y el ambiente familiar que caracteriza a esta iniciativa.
Eloce dialogó con feriantes y emprendedores que forman parte de esta propuesta, quienes destacaron el movimiento registrado en la previa de Semana Santa. Entre aromas dulces y sabores tradicionales, la rosca de pascua se posiciona como uno de los productos más buscados, junto con los vinos y elaboraciones regionales.
Uno de los emprendedores dedicados a la producción apícola compartió su experiencia y la calidad de sus productos: “Este año fue una súper cosecha de miel, un espectáculo. Me encuentran acá y el fin de semana que viene los esperamos en las carpas del Puerto Nuevo. El medio kilo $3.000 y el kilo $5.500. También ofrezco pólen, jalea real y tintura de propóleos”.
Sabores caseros y propuestas para el mate
En otro de los puestos, los productos de panadería casera captaron la atención de los visitantes, ideal para compartir con el mate. La variedad incluyó desde panes hasta pastelería típica, pensada para todos los gustos.
“Tenemos el pan casero a $3.500 y el chiquito a $2.500, pasteles, torta de manzana, torta rusa, torta criolla, torta de ricota, pastafrolas, y la rosca de pascua con y sin relleno”, comentó Pauly, la feriante.
Además, los emprendedores destacaron la importancia de estos espacios para sostener sus economías familiares y dar a conocer sus producciones. La feria no solo permite la venta directa, sino también el contacto con los clientes, generando confianza y fidelidad.
Vinos y productos regionales que acompañan la mesa
La propuesta se completa con bebidas y conservas que acompañan las comidas típicas de estas fechas. Los vinos artesanales y las mermeladas caseras se posicionan como una alternativa ideal para quienes buscan productos locales de calidad.
“Con tanat y merlottecito. Hay vinos de $6.000 a $15.000 pesos”, destacó un productor.
“Mermeladas caseras a partir de $4.000 y mieles a $5000”, comentó otro de las feriantes, resaltando la diversidad de precios y opciones disponibles.