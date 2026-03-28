Capturaron una lampalagua de casi dos metros en una casa en ciudad de Córdoba

Una serpiente de gran tamaño, identificada como lampalagua, fue capturada en una vivienda de la ciudad de Córdoba durante un operativo realizado por la Dirección Patrulla Rural. El ejemplar, de cerca de dos metros de longitud, es considerado uno de los más grandes registrados en la provincia.

El hecho ocurrió en una casa del barrio Villa Rivadavia, donde los propietarios alertaron a las autoridades en plena madrugada tras detectar la presencia del reptil. El llamado se produjo alrededor de las 2:50 y derivó en una rápida intervención policial.

Al llegar al lugar, el personal constató la presencia del animal dentro del inmueble y activó el protocolo correspondiente. El operativo, coordinado junto a la Patrulla Ambiental, se desarrolló sin incidentes y permitió resguardar tanto a los vecinos como a la serpiente.

Según informó la Policía provincial, el ejemplar se encontraba en buen estado sanitario al momento de su captura. El comisario Pablo Vicente, titular de la

Dirección Patrulla Rural, detalló que tras una inspección inicial se procedió a asegurar al animal y ponerlo a disposición de las autoridades competentes.

Finalmente, la lampalagua fue trasladada al Centro de Rescate del Parque de la Biodiversidad, donde permanece bajo cuidado especializado. Desde la fuerza destacaron que el procedimiento permitió garantizar la seguridad de los habitantes y, al mismo tiempo, la protección del reptil, una especie característica de la fauna silvestre argentina.