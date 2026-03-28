Entre Ríos: Diputados retoma el debate de la ley para proteger la fauna silvestre

Se busca asegurar la conservación de las especies de fauna silvestre autóctona en sus hábitats

El próximo martes 31 de marzo desde las 16, la Cámara de Diputados de Entre Ríos retomará el tratamiento del proyecto de ley que propone establecer un régimen integral de conservación de la fauna silvestre provincial. La iniciativa, presentada el 26 de agosto del año pasado por el diputado de Juntos por Entre Ríos, Juan Manuel Rossi, será analizada en las comisiones de Recursos Naturales y Ambiente y de Legislación General.

El objetivo central del proyecto es “asegurar la conservación de las especies de fauna silvestre autóctona en sus hábitats naturales”, mediante un marco normativo que regule su protección y promueva políticas activas de preservación.

Durante la jornada, que se realizará en el Salón de los Pasos Perdidos, expondrán especialistas y referentes de organizaciones vinculadas a la temática ambiental. Entre ellos, Carlos Ignacio Pradal, presidente de la Asociación para la Conservación y Uso Sustentable del Ecosistema Entrerriano (Acetra); Marcelo Favre y Milton Dardo Vacherand, de la Asociación Civil Conservación de Tierra Palmares; Oscar Denis, también integrante de Acetra; y Ariel Semenov, representante de la Cámara Argentina de Turismo Cinegético y Conservacionismo (Catcyc).

El proyecto establece que el régimen de conservación abarcará tanto a las especies residentes como migratorias que habitan en Entre Ríos, incluyendo la protección de sus hábitats esenciales. No obstante, deja expresamente excluida a la fauna acuática.

En caso de ser aprobado, la autoridad de aplicación será el Ministerio de Desarrollo Económico de la provincia, a través de la Dirección de Recursos Naturales y Fiscalización, con intervención de la Secretaría de Ambiente.

La iniciativa también prevé la creación de una nómina pública y actualizada de especies protegidas, que incluirá información sobre su estado de conservación, y podrá ampliarse en función de criterios técnicos y necesidades locales.

Otro de los puntos destacados es la implementación de dispositivos de rescate y atención de animales silvestres, mediante una ventanilla única para denuncias y la creación de centros primarios de atención. Como antecedente, se mencionó el caso de “Chamarrita”, una hembra de aguará guazú que fue rescatada, rehabilitada y reinsertada en su hábitat natural en la reserva El Potrero de Gualeguaychú.

Rossi subrayó que este tipo de experiencias “deben animarnos a fortalecer y ampliar estos dispositivos en toda la provincia”, y destacó que las estrategias de repoblación, reintroducción y translocación son pilares fundamentales del proyecto.

Asimismo, la propuesta incorpora medidas para el control de especies exóticas invasoras, consideradas una amenaza para la biodiversidad. En ese sentido, prohíbe su introducción en el territorio provincial y promueve acciones alineadas con la Estrategia Nacional sobre Especies Exóticas Invasoras (ENEEI).

El legislador advirtió que especies como el ciervo axis y el jabalí contribuyen a la expansión de plantas invasoras como la acacia negra, generando un impacto negativo sobre los ecosistemas nativos.

El debate continuará en comisión con el aporte de especialistas, en una instancia clave para avanzar hacia una legislación que fortalezca la protección de la fauna entrerriana.