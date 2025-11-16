Cesaron las alertas en Entre Ríos y anticipan un gradual aumento de la temperatura en la semana

Se confirmó que las lluvias y tormentas se alejarán tras el cese de alertas en Entre Ríos en las últimas horas, en base a la publicación del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en su último reporte. Además, se anticipa un gradual retorno a las altas temperaturas en la semana venidera.

El tiempo para este lunes en los departamentos Paraná, Villaguay, La Paz, Victoria, Diamante y Nogoyá será con cielo parcialmente nublado por la mañana, despejándose hacia la tarde. La mínima arrancará en 11 grados centígrados y la máxima alcanzará los 23ºC. Habrá presencia de vientos del suroeste a 12 kilómetros por hora.

Ya para el martes se anticipa un aumento paulatino de la temperatura, con una máxima de 30 grados y mayor presencia de humedad en distintos puntos de la provincia. Además, los vientos seguirán soplando de la misma dirección en una velocidad que oscilaría entre los 18 y 22 km/h.

Foto: Archivo.

Esto coincide con el pronóstico brindado por Sergio Jalfin en el programa Moviendo el Avispero, que se emite todos los jueves por Elonce Radio & Streaming 98.7: “Rápidamente se recuperan las temperaturas”, explicó el especialista al dialogar con Elonce. Desde el martes, con la rotación del viento al norte, se prevé un ascenso significativo, con máximas que podrían volver a ubicarse en torno a los 32 grados.

Miércoles y jueves serán los días más cálidos de la semana, con 31 y 33 grados de máxima con cielo mayormente despejado durante el día. Sin embargo, se anticipa que el buen clima finalizaría ese día.

Regreso corto de las lluvias

Hacia el viernes, se expresó que habría probabilidades bajas de lluvias durante la madrugada, pudiendo extenderse hasta el mediodía.