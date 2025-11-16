Las imágenes del temporal que azotó Entre Ríos: árboles caídos y autos afectados

Un fuerte temporal de lluvia, viento y actividad eléctrica afectó gran parte de Entre Ríos durante la madrugada de este domingo, dejando un tendal de árboles y ramas en calles, viviendas y rutas. También se registraron voladuras de techos, vehículos dañados y postes caídos en distintas localidades de la provincia.

Según pudo saber Elonce, el sistema de tormentas avanzó rápidamente durante la noche del sábado y primera hora del domingo, ocasionando complicaciones significativas y motivando múltiples operativos de seguridad y asistencia.

Paraná: acumulación de agua, árboles caídos y un auto varado

En la capital entrerriana, los registros de Defensa Civil indicaron que hasta las 5 de la mañana habían caído 30 milímetros de lluvia, mientras el temporal comenzaba a debilitarse lentamente.

Aun así, los daños ya eran visibles en distintos sectores de la ciudad. Uno de los episodios más complejos ocurrió en Churruarín y Padre Grella, donde un auto quedó varado debido al agua acumulada que impidió la circulación normal. Además, se reportaron ramas caídas, anegamientos y postes inclinados en varias zonas.

Temporal en Paraná

Temporal en Paraná

Temporal en Paraná

Crespo: voladuras de techos, rescates y daños en el Parque Industrial

La ciudad de Crespo fue una de las más afectadas. Entre la 1:33 y las 5:00, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios desplegó un amplio operativo con 12 bomberos y cuatro unidades móviles, junto con maquinaria municipal, personal de Tránsito y la Guardia Urbana Municipal (GUM).

Temporal en Crespo

Entre las principales intervenciones se registraron: Remoción de árboles y postes caídos en zonas céntricas y en las rutas 12 y 131, voladura de techos en dos viviendas,

Rescate de una persona atrapada en una casilla que volcó por las ráfagas. Un camión volcó sobre la calle. Daños significativos en galpones y edificaciones del Parque Industrial, donde el viento provocó voladuras de chapas y desplazamiento de paredes.

Temporal en Crespo

El comisario principal Daniel Roldán confirmó a Elonce que las ráfagas comenzaron alrededor de la 1.30 y provocaron “serios daños en varias estructuras”, aunque no se registraron heridos.

Temporal en Crespo

Temporal en Crespo

Temporal en Crespo

Strobel

En la localidad de Strobel, el temporal dejó a su paso caída de árboles, postes de luz y cartelería en diferentes sectores. Las cuadrillas municipales trabajaron durante la madrugada para despejar accesos y garantizar la seguridad en las zonas afectadas.

Strobel- Ciudad Blanca

Strobel- Ciudad Blanca

Concepción del Uruguay: viviendas anegadas y árboles caídos

La ciudad de Concepción del Uruguay también fue alcanzada por las fuertes ráfagas y lluvias. Se reportó caída de árboles, anegamiento en viviendas y daños en estructuras livianas. Los equipos de emergencia recorrieron distintos barrios para asistir a los vecinos más afectados.

Concepción del Uruguay

Colón y San José: postes caídos, árboles derribados y daños en vehículos

En el departamento Colón, especialmente en la localidad de San José, se produjeron roturas de cables, caída de postes, árboles derribados y daños en vehículos que estaban estacionados en la vía pública. El servicio eléctrico registró interrupciones temporales por la magnitud de los daños.