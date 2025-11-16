 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Sociedad

Las imágenes del temporal que azotó Entre Ríos: árboles caídos y autos afectados

El temporal que afectó Entre Ríos durante la madrugada dejó árboles y postes caídos, voladuras de techos, daños en vehículos y calles anegadas en varias localidades. Las fotos.

16 de Noviembre de 2025
Fuerte temporal
Fuerte temporal

Un fuerte temporal de lluvia, viento y actividad eléctrica afectó gran parte de Entre Ríos durante la madrugada de este domingo, dejando un tendal de árboles y ramas en calles, viviendas y rutas. También se registraron voladuras de techos, vehículos dañados y postes caídos en distintas localidades de la provincia.

 

Según pudo saber Elonce, el sistema de tormentas avanzó rápidamente durante la noche del sábado y primera hora del domingo, ocasionando complicaciones significativas y motivando múltiples operativos de seguridad y asistencia.

Paraná: acumulación de agua, árboles caídos y un auto varado

En la capital entrerriana, los registros de Defensa Civil indicaron que hasta las 5 de la mañana habían caído 30 milímetros de lluvia, mientras el temporal comenzaba a debilitarse lentamente.

Aun así, los daños ya eran visibles en distintos sectores de la ciudad. Uno de los episodios más complejos ocurrió en Churruarín y Padre Grella, donde un auto quedó varado debido al agua acumulada que impidió la circulación normal. Además, se reportaron ramas caídas, anegamientos y postes inclinados en varias zonas.

 

Temporal en Paran&aacute;
Temporal en Paraná
Temporal en Paran&aacute;
Temporal en Paraná
Temporal en Paran&aacute;
Temporal en Paraná

Crespo: voladuras de techos, rescates y daños en el Parque Industrial

La ciudad de Crespo fue una de las más afectadas. Entre la 1:33 y las 5:00, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios desplegó un amplio operativo con 12 bomberos y cuatro unidades móviles, junto con maquinaria municipal, personal de Tránsito y la Guardia Urbana Municipal (GUM).

Temporal en Crespo
Temporal en Crespo

 

Entre las principales intervenciones se registraron: Remoción de árboles y postes caídos en zonas céntricas y en las rutas 12 y 131, voladura de techos en dos viviendas,

Rescate de una persona atrapada en una casilla que volcó por las ráfagas. Un camión volcó sobre la calle. Daños significativos en galpones y edificaciones del Parque Industrial, donde el viento provocó voladuras de chapas y desplazamiento de paredes.

Temporal en Crespo
Temporal en Crespo

 

El comisario principal Daniel Roldán confirmó a Elonce que las ráfagas comenzaron alrededor de la 1.30 y provocaron “serios daños en varias estructuras”, aunque no se registraron heridos.

Temporal en Crespo
Temporal en Crespo
Temporal en Crespo
Temporal en Crespo
Temporal en Crespo
Temporal en Crespo

Strobel

En la localidad de Strobel, el temporal dejó a su paso caída de árboles, postes de luz y cartelería en diferentes sectores. Las cuadrillas municipales trabajaron durante la madrugada para despejar accesos y garantizar la seguridad en las zonas afectadas.

Strobel- Ciudad Blanca
Strobel- Ciudad Blanca
Strobel- Ciudad Blanca
Strobel- Ciudad Blanca

Concepción del Uruguay: viviendas anegadas y árboles caídos

La ciudad de Concepción del Uruguay también fue alcanzada por las fuertes ráfagas y lluvias. Se reportó caída de árboles, anegamiento en viviendas y daños en estructuras livianas. Los equipos de emergencia recorrieron distintos barrios para asistir a los vecinos más afectados.

Concepci&oacute;n del Uruguay
Concepción del Uruguay

Colón y San José: postes caídos, árboles derribados y daños en vehículos

En el departamento Colón, especialmente en la localidad de San José, se produjeron roturas de cables, caída de postes, árboles derribados y daños en vehículos que estaban estacionados en la vía pública. El servicio eléctrico registró interrupciones temporales por la magnitud de los daños.

Temporal
Temporal

Temas:

Ruta 12 emergencia Crespo Defensa Civil Domingo Entre Ríos
