Paraná Las fotos

Temporal en Paraná: se registraron caída de árboles, carteles y anegamientos

La tormenta que afectó a Paraná y el Área Metropolitana entre la noche del sábado y la madrugada del domingo dejó árboles caídos, postes dañados, cartelería desprendida y calles anegadas. Las ráfagas y la caída de 30 mm de lluvia generaron múltiples intervenciones en la ciudad.

16 de Noviembre de 2025
Una fuerte tormenta con intensas lluvias, ráfagas de viento y destacada actividad eléctrica azotó Paraná y el Área Metropolitana desde la madrugada del domingo, generando numerosos inconvenientes urbanos. El fenómeno comenzó durante las últimas horas del sábado y primeras del domingo. alrededor de la 1:30 horas se intensificó con la caída abundante de agua y un marcado aumento en la velocidad del viento.

 

Según los registros de Defensa Civil de Paraná, hasta las 5 de la mañana se habían acumulado 30 milímetros de lluvia. El sistema de tormentas continuó debilitándose lentamente a lo largo del domingo, aunque los daños ya eran visibles en distintos puntos de la ciudad.

Entre los episodios más complejos, un auto quedó varado en la esquina de Churruarín y Padre Grella, donde el agua acumulada impidió la circulación normal.

 

Caída de árboles, postes y cartelería en distintos barrios

La tormenta provocó la caída de árboles y ramas de gran porte en numerosos sectores de Paraná. Uno de los incidentes más significativos ocurrió en calle Illia, llegando a Gualeguaychú, donde una enorme rama cayó sobre el techo de un vehículo estacionado.

También se trabajó en calle 1613, frente a la Base Aérea, donde un poste de electricidad y telefonía cedió y terminó apoyado sobre la puerta y una ventana de una vivienda, generando riesgos adicionales por posibles cortocircuitos o desplazamiento estructural.

En calle Larramendi, un árbol de gran porte interrumpió por completo la circulación en mano Bajada Grande, obligando a desvíos temporarios. Además, agentes municipales intervinieron en el microcentro por ramas caídas sobre varias arterias y por cartelería colapsada en Larramendi y Gualeguaychú.

Otro episodio similar se registró en calle Colón, entre Santa Cruz y avenida Ramírez, donde una rama de grandes dimensiones cayó sobre la calzada.

Anegamientos y asistencia en un geriátrico

Las lluvias torrenciales también generaron anegamientos puntuales en zonas bajas y complicaciones en instituciones de la ciudad. En un geriátrico ubicado sobre avenida Ramírez, frente a la Facultad, se produjo una pequeña inundación que llevó a los propietarios a evaluar la evacuación del lugar.

 

Finalmente, personal municipal detectó que el inconveniente se debía a un caño obstruido que impedía el drenaje del agua, por lo que se trabajó rápidamente en el desagote y la normalización del espacio.

Actividades de emergencia en distintos puntos de la ciudad

Cuadrillas municipales, bomberos y personal de servicios trabajaron desde la madrugada para despejar calles, remover ramas caídas y garantizar la seguridad en zonas afectadas por postes inclinados o cartelería desprendida.

 

Las autoridades pidieron circular con precaución debido a que algunas calles continuaban con restos de ramas y acumulación de agua en horas de la mañana. También recordaron evitar transitar bajo árboles o estructuras inestables, especialmente durante la persistencia de ráfagas.

 

Temas:

anegamientos Lluvia Paraná
