Temporal en Paraná: se registraron caída de árboles, carteles y anegamientos

Una fuerte tormenta con intensas lluvias, ráfagas de viento y destacada actividad eléctrica azotó Paraná y el Área Metropolitana desde la madrugada del domingo, generando numerosos inconvenientes urbanos. El fenómeno comenzó durante las últimas horas del sábado y primeras del domingo. alrededor de la 1:30 horas se intensificó con la caída abundante de agua y un marcado aumento en la velocidad del viento.

Según los registros de Defensa Civil de Paraná, hasta las 5 de la mañana se habían acumulado 30 milímetros de lluvia. El sistema de tormentas continuó debilitándose lentamente a lo largo del domingo, aunque los daños ya eran visibles en distintos puntos de la ciudad.

Intensas lluvias en Paraná

Entre los episodios más complejos, un auto quedó varado en la esquina de Churruarín y Padre Grella, donde el agua acumulada impidió la circulación normal.

Caída de árboles, postes y cartelería en distintos barrios

La tormenta provocó la caída de árboles y ramas de gran porte en numerosos sectores de Paraná. Uno de los incidentes más significativos ocurrió en calle Illia, llegando a Gualeguaychú, donde una enorme rama cayó sobre el techo de un vehículo estacionado.

También se trabajó en calle 1613, frente a la Base Aérea, donde un poste de electricidad y telefonía cedió y terminó apoyado sobre la puerta y una ventana de una vivienda, generando riesgos adicionales por posibles cortocircuitos o desplazamiento estructural.

En calle Larramendi, un árbol de gran porte interrumpió por completo la circulación en mano Bajada Grande, obligando a desvíos temporarios. Además, agentes municipales intervinieron en el microcentro por ramas caídas sobre varias arterias y por cartelería colapsada en Larramendi y Gualeguaychú.

Otro episodio similar se registró en calle Colón, entre Santa Cruz y avenida Ramírez, donde una rama de grandes dimensiones cayó sobre la calzada.

Anegamientos y asistencia en un geriátrico

Las lluvias torrenciales también generaron anegamientos puntuales en zonas bajas y complicaciones en instituciones de la ciudad. En un geriátrico ubicado sobre avenida Ramírez, frente a la Facultad, se produjo una pequeña inundación que llevó a los propietarios a evaluar la evacuación del lugar.

Finalmente, personal municipal detectó que el inconveniente se debía a un caño obstruido que impedía el drenaje del agua, por lo que se trabajó rápidamente en el desagote y la normalización del espacio.

Actividades de emergencia en distintos puntos de la ciudad

Cuadrillas municipales, bomberos y personal de servicios trabajaron desde la madrugada para despejar calles, remover ramas caídas y garantizar la seguridad en zonas afectadas por postes inclinados o cartelería desprendida.

Las autoridades pidieron circular con precaución debido a que algunas calles continuaban con restos de ramas y acumulación de agua en horas de la mañana. También recordaron evitar transitar bajo árboles o estructuras inestables, especialmente durante la persistencia de ráfagas.