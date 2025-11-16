Se produjeron destrozos en galpones en Ruta 12 tras fuerte temporal

Un violento temporal con ráfagas de viento y caída de abundante agua provocó importantes daños en la madrugada de este domingo en Crespo, afectando principalmente a la zona del Parque Industrial situado sobre la ruta 12. El fenómeno se registró alrededor de la 1.30 y se prolongó durante varios minutos, dejando a su paso galpones comprometidos

El comisario principal de Crespo, Daniel Roldán, informó a Elonce que la tormenta generó voladuras de chapas, paredes desplazadas y serios daños en varias edificaciones del predio industrial.

Roldán explicó que “hubo fuertes ráfagas de viento, voladura de techos y lo más significativo fueron los destrozos en varias estructuras ubicadas sobre la ruta 12, en el parque industrial de la ciudad”.

Se trata de tres edificaciones privadas, recientemente construidas, que registraron daños visibles en techos, paneles laterales y soportes estructurales. Por el momento, se desconoce si contenían maquinaria o materiales en su interior.

El comisario detalló que las ráfagas comenzaron cerca de las 01:30 y se extendieron durante varios minutos, tiempo suficiente para ocasionar los daños registrados.

“Afortunadamente no se reportaron personas heridas”, amplió Roldán, quien agregó que tras el temporal se realizaron recorridas preventivas para evaluar riesgos y asistir a eventuales damnificados.

