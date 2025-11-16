Este domingo, Entre Ríos atraviesa una jornada marcada por el avance de un frente frío que provocó lluvias desde la madrugada y durante gran parte de la mañana. Hacia la tarde, el sistema se desplaza hacia el noreste y deja solo muy bajas probabilidades de nuevos chaparrones, mientras el tiempo comienza a estabilizarse en la provincia.

De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las precipitaciones se concentraron entre la madrugada y las primeras horas del día, acompañadas por vientos persistentes del sector sur. En Paraná, las temperaturas se mantienen templadas, con mínimas de 17°C y máximas cercanas a los 25°C.

“El avance del sistema frontal no solo provoca lluvia, sino que trae un descenso en las marcas térmicas. Las posibilidades de granizo y la inestabilidad generaron un alivio en los registros”, explicó el meteorólogo Sergio Jalfin al programa Moviendo el Avispero de Elonce Radio & Stream FM 98.7.

Renovaron alerta

Pasado el mediodía, el frente frío continuó su desplazamiento y reduce notablemente la inestabilidad. Jalfin detalla que “las condiciones empiezan a mejorar a lo largo de la tarde”, con probabilidades muy bajas de nuevas precipitaciones y la llegada de aire más seco desde el sur.

El especialista aclara que la estabilización será progresiva, con una tarde mayormente nublada pero sin fenómenos significativos.

Alerta amarilla por vientos para parte de la provincia

El SMN mantiene alerta amarilla por vientos para los departamentos Colón, Gualeguaychú, Islas del Ibicuy, Tala, Uruguay, Diamante, La Paz, Nogoyá, Paraná, Villaguay, Gualeguay y Victoria. En estas zonas, se registran vientos del sur entre 25 y 50 km/h, con ráfagas de hasta 75 km/h.

En los departamentos Concordia, Federación, Federal, Feliciano y San Salvador, la advertencia comenzó a ceder con el avance del frente y la mejora gradual de las condiciones.

El tiempo comienza a estabilizarse progresivamente: el pronóstico

Lunes fresco y mejora sostenida

Para este lunes 17, se espera el ingreso pleno de una masa de aire más fresca y seca que consolidará la mejora generalizada del tiempo. Las temperaturas previstas oscilan entre los 14°C y los 24°C, configurando un arranque de semana más agradable.

Sin embargo, Jalfin anticipa que el alivio térmico será temporal. “Rápidamente se recuperan las temperaturas”, indicó al dialogar con Elonce. Desde el martes, con la rotación del viento al norte, se proyecta un ascenso marcado, con máximas que podrían volver a ubicarse en torno a los 32 grados.