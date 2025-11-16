Tras breves chaparrones, volvió a asomar levemente el sol y bajó la temperatura en Paraná

Este domingo, el clima en Paraná cambió de manera abrupta, cumpliendo con las expectativas del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), que había anticipado para la jornada chaparrones y vientos intensos. Desde las primeras horas de la tarde, el viento comenzó a soplar con fuerza, con ráfagas que rápidamente fueron seguidas por una lluvia intensa, cubriendo la ciudad capital y sus alrededores. Las condiciones meteorológicas cambiaron de manera repentina, sorprendiendo a quienes se encontraban fuera de sus hogares.

Foto: Elonce.

Alerta amarilla por vientos y lluvia intensa en la ciudad

El SMN había emitido un alerta amarilla para Paraná, advirtiendo sobre la posibilidad de fenómenos meteorológicos adversos durante la tarde y noche. En este contexto, el área fue afectada por vientos del sector sur, con velocidades que oscilaron entre los 25 y 50 km/h, con ráfagas que llegaron a alcanzar los 50 y 75 km/h. Esta situación generó algunas dificultades en la vía pública, con ramas caídas y objetos livianos que el viento arrastró, lo que obligó a los conductores a extremar las precauciones.

Descenso de temperatura y pronóstico de mejora para la semana

A medida que las lluvias continuaban, la temperatura en Paraná descendió, alcanzando los 24 grados centígrados hacia las 18:00 horas, lo que marcó un contraste con las temperaturas más cálidas que se habían registrado durante la mañana. A pesar de la inestabilidad y la alerta vigente, el SMN indicó que este fenómeno sería pasajero y que la situación comenzaría a mejorar en las primeras horas de la semana. Se espera que la lluvia dé paso a cielos más despejados y que la ciudad recupere gradualmente un clima más templado.

Ya a las 17 horas, el tiempo volvió a cambiar y empezó a asomar levemente el sol en la capital entrerriana. Sin embargo, continúa presente los vientos del sector sur del país.