Tras breves chaparrones, volvió a asomar levemente el sol y bajó la temperatura en Paraná

Una tarde de inestabilidad meteorológica sorprendió a los habitantes de la ciudad de Paraná, donde fuertes lluvias y ráfagas de viento comenzaron a manifestarse a partir de las 16:00 horas. Posteriormente salió el sol.

16 de Noviembre de 2025
Un leve resplandor asoma en Paraná de a poco.
Foto: Elonce.

REDACCIÓN ELONCE

Este domingo, el clima en Paraná cambió de manera abrupta, cumpliendo con las expectativas del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), que había anticipado para la jornada chaparrones y vientos intensos. Desde las primeras horas de la tarde, el viento comenzó a soplar con fuerza, con ráfagas que rápidamente fueron seguidas por una lluvia intensa, cubriendo la ciudad capital y sus alrededores. Las condiciones meteorológicas cambiaron de manera repentina, sorprendiendo a quienes se encontraban fuera de sus hogares.

 

Foto: Elonce.
Foto: Elonce.

 

 

Alerta amarilla por vientos y lluvia intensa en la ciudad

 

 

El SMN había emitido un alerta amarilla para Paraná, advirtiendo sobre la posibilidad de fenómenos meteorológicos adversos durante la tarde y noche. En este contexto, el área fue afectada por vientos del sector sur, con velocidades que oscilaron entre los 25 y 50 km/h, con ráfagas que llegaron a alcanzar los 50 y 75 km/h. Esta situación generó algunas dificultades en la vía pública, con ramas caídas y objetos livianos que el viento arrastró, lo que obligó a los conductores a extremar las precauciones.

 

Descenso de temperatura y pronóstico de mejora para la semana

 

A medida que las lluvias continuaban, la temperatura en Paraná descendió, alcanzando los 24 grados centígrados hacia las 18:00 horas, lo que marcó un contraste con las temperaturas más cálidas que se habían registrado durante la mañana. A pesar de la inestabilidad y la alerta vigente, el SMN indicó que este fenómeno sería pasajero y que la situación comenzaría a mejorar en las primeras horas de la semana. Se espera que la lluvia dé paso a cielos más despejados y que la ciudad recupere gradualmente un clima más templado.

 

Ya a las 17 horas, el tiempo volvió a cambiar y empezó a asomar levemente el sol en la capital entrerriana. Sin embargo, continúa presente los vientos del sector sur del país.

 

Foto: Elonce.
Foto: Elonce.

 

Temas:

Lluvia Paraná Entre Ríos inestabilidad
