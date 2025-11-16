Temporal con vientos y descargas eléctricas provocó cortes de energía en gran parte de la provincia

Un temporal con intensas descargas eléctricas y fuertes vientos avanzó entre la noche del sábado y la madrugada de este domingo, provocando daños en líneas, postes y equipos eléctricos en distintos puntos de la provincia. El fenómeno se inició alrededor de las 2 de la mañana y generó interrupciones del servicio tanto en áreas urbanas como rurales.

Basavilbaso, la zona más afectada

Según informó Enersa, Basavilbaso se encuentra entre las localidades más comprometidas. Gran parte de la ciudad y sus alrededores permanecen con el suministro interrumpido debido a fallas en equipos claves del sistema eléctrico. Cuadrillas de la empresa trabajan desde las primeras horas para restablecer la energía y evaluar los daños ocasionados por el temporal.

Afectación en el norte: postes dañados y zonas rurales sin servicio

En el norte entrerriano, la tormenta generó inconvenientes en Federal, Feliciano y Los Charrúas. Las áreas rurales fueron las más perjudicadas, con postes dañados, cables cortados y tramos de red fuera de servicio. En contraste, Federación y Chajarí mantienen el suministro con normalidad, sin afectación significativa.

Daños en localidades del sur y este provincial

En la zona sur y este también se registraron dificultades. Equipos de Enersa intervienen en Ibicuy, Paranacito, Ceibas y Gualeguay, donde los vientos y la intensa actividad eléctrica provocaron daños sobre líneas de media y baja tensión. Las tareas se concentran en despejes, reposición de cables y reposición de postes.

Intervenciones en el centro y este: árboles caídos y fallas urbanas

Las cuadrillas continúan trabajando en Colón, Concepción del Uruguay, Villa Elisa, Basavilbaso y Urdinarrain. En estas localidades se reportaron postes caídos, árboles sobre líneas y fallas tanto en sectores urbanos como rurales. La empresa explicó que la tormenta avanzó hacia el norte durante la madrugada, ampliando la cantidad de áreas afectadas.

Despliegue de personal y continuidad de los trabajos

Ante la magnitud del fenómeno, Enersa dispuso el trabajo simultáneo de personal propio y contratistas para acelerar las reparaciones. La empresa informó que continuará actualizando el estado del servicio a medida que avancen las tareas.

Para reclamos o situaciones de riesgo, recordó que se encuentra habilitado el número 0800-777-0080 durante las 24 horas, además de sus canales oficiales en redes sociales: @Enersaarg.

