El Ejército Argentino completó un ejercicio militar en Brasil con fuerzas especiales, paracaidistas y tanques

El Ejercicio Combinado Arandú 2026 se desarrolló del 13 al 17 de octubre en Rio Grande do Sul. Participaron unidades blindadas, paracaidistas y fuerzas especiales de ambos países, con maniobras de combate, operaciones aeromóviles y tiro real.
El Ejército Argentino completó el Ejercicio Combinado Arandú 2026 junto al Ejército de Brasil, con la participación de tanques TAM 2C-A2, vehículos blindados Stryker 8x8, paracaidistas y fuerzas especiales. Las actividades se desarrollaron entre el 13 y el 17 de octubre en el estado brasileño de Rio Grande do Sul.
El entrenamiento se realizó en el campo de instrucción Barão de São Borja, ubicado en Santa Maria, y en la región de Faxinal do Soturno, como parte de la cooperación militar entre ambos países.
Se trató del ejercicio de mayor envergadura del ciclo bilateral 2025-2026, destinado a mejorar la interoperabilidad entre las fuerzas y unificar procedimientos operativos.
Cómo fue el despliegue de tanques y vehículos militares
La operación requirió una planificación logística que comenzó a mediados de septiembre, varias semanas antes de las maniobras.
Los tanques TAM 2C-A2, los vehículos Stryker y los camiones tácticos Oshkosh fueron trasladados por ferrocarril desde la estación de Zárate hasta Paso de los Libres, en Corrientes.
En ese punto, el Batallón de Ingenieros de Monte 12 construyó una rampa especial para descargar el material pesado.
Posteriormente, el 10 de octubre, los vehículos cruzaron hacia Brasil por el puente internacional Agustín P. Justo-Getúlio Vargas, mediante un operativo coordinado con Trenes Argentinos y autoridades de ambos países.
Maniobras con fuerzas especiales, paracaidistas y blindados
Durante el Ejercicio Arandú 2026, las tropas argentinas y brasileñas trabajaron en organizaciones militares combinadas. Entre ellas estuvieron la Brigada Combinada 22, la Fuerza de Tarea Paracaidista, la Fuerza de Tarea de Operaciones Especiales, el Batallón Aeromóvil y el Batallón de Aviación.
Las actividades incluyeron operaciones de infiltración y acciones directas de fuerzas especiales en Faxinal do Soturno, además de asaltos aeromóviles y lanzamientos paracaidistas.
También se realizaron maniobras con unidades blindadas, ejercicios de cruce de cursos de agua y prácticas de tiro real con artillería de 155 milímetros y tanques TAM 2C-A2.
El objetivo del ejercicio militar entre Argentina y Brasil
El entrenamiento buscó fortalecer la capacidad de ambos ejércitos para actuar de manera coordinada en operaciones conjuntas.
Uno de los principales objetivos fue estandarizar doctrinas y procedimientos, de modo que las unidades de Argentina y Brasil puedan desarrollar maniobras bajo criterios operativos compartidos.
Además, el despliegue permitió ejercitar la proyección estratégica de personal y equipamiento pesado, desde su traslado ferroviario hasta su participación en operaciones militares.
Con la finalización del Arandú 2026, el Ejército Argentino completó una nueva etapa de adiestramiento internacional orientada a fortalecer sus capacidades operativas y la cooperación con fuerzas armadas de países aliados.