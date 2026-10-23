El Ejército Argentino completó un ejercicio militar en Brasil con fuerzas especiales, paracaidistas y tanques

El Ejército Argentino completó el Ejercicio Combinado Arandú 2026 junto al Ejército de Brasil, con la participación de tanques TAM 2C-A2, vehículos blindados Stryker 8x8, paracaidistas y fuerzas especiales. Las actividades se desarrollaron entre el 13 y el 17 de octubre en el estado brasileño de Rio Grande do Sul.

El entrenamiento se realizó en el campo de instrucción Barão de São Borja, ubicado en Santa Maria, y en la región de Faxinal do Soturno, como parte de la cooperación militar entre ambos países.

Se trató del ejercicio de mayor envergadura del ciclo bilateral 2025-2026, destinado a mejorar la interoperabilidad entre las fuerzas y unificar procedimientos operativos.

Ejercicio Combinado Arandú 2026 (foto Ejército Argentino)

Cómo fue el despliegue de tanques y vehículos militares

La operación requirió una planificación logística que comenzó a mediados de septiembre, varias semanas antes de las maniobras.

Los tanques TAM 2C-A2, los vehículos Stryker y los camiones tácticos Oshkosh fueron trasladados por ferrocarril desde la estación de Zárate hasta Paso de los Libres, en Corrientes.

Ejercicio Combinado Arandú 2026 (foto Ejército Argentino)

En ese punto, el Batallón de Ingenieros de Monte 12 construyó una rampa especial para descargar el material pesado.

Posteriormente, el 10 de octubre, los vehículos cruzaron hacia Brasil por el puente internacional Agustín P. Justo-Getúlio Vargas, mediante un operativo coordinado con Trenes Argentinos y autoridades de ambos países.

Ejercicio Combinado Arandú 2026 (foto Ejército Argentino)

Maniobras con fuerzas especiales, paracaidistas y blindados

Durante el Ejercicio Arandú 2026, las tropas argentinas y brasileñas trabajaron en organizaciones militares combinadas. Entre ellas estuvieron la Brigada Combinada 22, la Fuerza de Tarea Paracaidista, la Fuerza de Tarea de Operaciones Especiales, el Batallón Aeromóvil y el Batallón de Aviación.

Las actividades incluyeron operaciones de infiltración y acciones directas de fuerzas especiales en Faxinal do Soturno, además de asaltos aeromóviles y lanzamientos paracaidistas.

También se realizaron maniobras con unidades blindadas, ejercicios de cruce de cursos de agua y prácticas de tiro real con artillería de 155 milímetros y tanques TAM 2C-A2.

Ejercicio Combinado Arandú 2026 (foto Ejército Argentino)

El objetivo del ejercicio militar entre Argentina y Brasil

El entrenamiento buscó fortalecer la capacidad de ambos ejércitos para actuar de manera coordinada en operaciones conjuntas.

Uno de los principales objetivos fue estandarizar doctrinas y procedimientos, de modo que las unidades de Argentina y Brasil puedan desarrollar maniobras bajo criterios operativos compartidos.

Ejercicio Combinado Arandú 2026 (foto Ejército Argentino)

Además, el despliegue permitió ejercitar la proyección estratégica de personal y equipamiento pesado, desde su traslado ferroviario hasta su participación en operaciones militares.

Con la finalización del Arandú 2026, el Ejército Argentino completó una nueva etapa de adiestramiento internacional orientada a fortalecer sus capacidades operativas y la cooperación con fuerzas armadas de países aliados.