Con ferviente caravana recibieron a alumnos premiados en Desafío ECO YPF por crear un simulador con IA

Estudiantes de la Escuela de Educación Técnica N.º 1 Brigadier Pascual Echagüe, de Concordia, ganaron el Premio AVEA a la Innovación Tecnológica en el Desafío ECO YPF 2026, una competencia nacional que reunió a 154 escuelas técnicas y más de 2.000 participantes. El reconocimiento fue otorgado por el desarrollo de un simulador de carreras con inteligencia artificial, diseñado por los propios alumnos para preparar su participación en el certamen.

La competencia concluyó el domingo 8 de noviembre en el autódromo municipal Eusebio Marcilla de Junín, provincia de Buenos Aires, después de tres jornadas de pruebas. La delegación entrerriana participó con el auto N.º 97 y consiguió el puesto 32 en la clasificación general, además del reconocimiento por su proyecto tecnológico.

El regreso a Concordia estuvo acompañado por una caravana de familiares y amigos que recorrió varias cuadras de la ciudad, pasó por la plaza 25 de Mayo y finalizó en la Escuela Técnica 1, donde los estudiantes fueron recibidos con una celebración por el logro obtenido.

Crearon un simulador de carreras con inteligencia artificial

El proyecto que recibió el premio consistió en un simulador del circuito de Junín, desarrollado para que los pilotos pudieran conocer virtualmente la pista antes de participar en la competencia. La herramienta permitió estudiar el trazado, practicar maniobras y planificar estrategias de conducción.

La estudiante Florencia Challiol explicó a 7Páginas que el sistema permite calcular velocidades, tiempos, cantidad de vueltas y consumo de batería. Además, incorpora vehículos controlados mediante inteligencia artificial, capaces de realizar sus propios recorridos y competir contra el usuario.

El desarrollo fue realizado por los integrantes del equipo durante los meses previos al certamen. Challiol destacó el carácter colectivo del trabajo y expresó: “Este premio es para todos, es para el equipo”.

Los resultados del auto Nº 97 en el Desafío ECO YPF

La delegación estuvo integrada por estudiantes de quinto y sexto año de las orientaciones Técnico Mecánico Electricista y Técnico Electricista con orientación en Electrónica Industrial. El equipo estuvo conformado por Leandro Ruibal, Benjamín Bentancur, Mateo Castillo, Candela Conde, Demián Stivanello, Facundo Guevara y Florencia Challiol.

Durante la competencia, los alumnos superaron la revisión técnica en el primer intento y presentaron su proyecto ante los evaluadores. En las pruebas deportivas, consiguieron el puesto 20 en Setup, el 41 en Flying Laps, el 33 en Sprint Femenino y el 26 en Endurance Final. En Octavo de Milla quedaron eliminados frente al actual subcampeón, mientras que en la clasificación general finalizaron en el puesto 32.

Uno de los pilotos, Mateo Castillo, destacó el esfuerzo que demandó la participación. “La verdad que se disfrutó mucho, a pesar de los nervios y del arduo trabajo que hicimos en equipo. Se pudo lograr y fue algo tremendo”, relató.

El esfuerzo de los estudiantes durante todo el año

El jefe del equipo, Facundo Guevara, destacó el trabajo desarrollado durante el año y la posibilidad de mejorar los resultados alcanzados por la delegación anterior. Por su parte, Benjamín Bentancur, encargado de las tareas eléctricas y mecánicas del vehículo, valoró la coordinación entre los integrantes y el desempeño de los pilotos.

El profesor Pedro Chiarello resaltó la importancia del premio, especialmente por tratarse de una competencia en la que participaron instituciones con mayor trayectoria. “Es una competencia entre 150 escuelas y estar ahí adelante y ganar un premio es muchísimo. No es fácil, es mucho trabajo”, expresó.

Chiarello también remarcó que los estudiantes afrontaron su primera experiencia en el certamen frente a equipos que acumulaban varios años de participación. El reconocimiento a la innovación tecnológica fue uno de los principales resultados obtenidos por la delegación concordiense.

El recibimiento en Concordia y el apoyo de la comunidad

El líder del equipo, Leandro Ruibal, agradeció el acompañamiento recibido para concretar el viaje a Junín y destacó especialmente el aporte de Salto Grande, al que identificó como el principal patrocinador para cubrir los gastos de traslado y estadía.

Los estudiantes también reconocieron el apoyo de Rigelec, Rudatti, Plegadora Concordia, Robertico DJ, MP Servicios, Track Bike, COPMMOTER, OFIMAR y Los Gringos. Agradecieron, además, al Centro de Ex Alumnos, la Asociación Cooperadora, las familias y la comunidad educativa.

El recibimiento del lunes reunió a familiares, amigos y vecinos que acompañaron el regreso de los alumnos hasta la institución. Con el Premio AVEA a la Innovación Tecnológica, la Escuela Técnica N.º 1 de Concordia obtuvo un reconocimiento nacional por un proyecto desarrollado por sus propios estudiantes, que aplicaron conocimientos de programación, electricidad, mecánica e inteligencia artificial a una competencia de vehículos eléctricos.