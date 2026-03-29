Acusan a un chico de 13 años de incendiar una escuela en Misiones: el edificio quedó destruido

El incendio consumió gran parte del inmueble y el adolescente quedó a disposición de la Justicia

Un adolescente de 13 años fue acusado de provocar intencionalmente el incendio de la Escuela N°102 en la localidad de San Antonio, Misiones, donde el fuego destruyó por completo el edificio y todo su contenido. La Justicia ya interviene en el caso.

El hecho ocurrió el sábado por la tarde en el Paraje Central, donde las llamas arrasaron con la institución educativa, que contaba con más de cuatro décadas de historia y era un punto clave para la comunidad local.

Foto: Infobae

Según informaron fuentes policiales a Infobae, el incendio consumió las cuatro aulas, oficinas administrativas, baños, mobiliario, computadoras, equipos tecnológicos y documentación histórica, dejando el establecimiento reducido a escombros.

El siniestro fue advertido por vecinos, quienes alertaron a la directora del colegio. De inmediato, se dio intervención a la Policía de Misiones y a los Bomberos, que al llegar constataron la magnitud del fuego, ya fuera de control.

Tras las pericias realizadas por la División Criminalística y Bomberos de la Unidad Regional XII, se determinó que el incendio fue intencional. A partir de testimonios y otras diligencias, los investigadores lograron identificar como sospechoso a un menor de 13 años, quien habría sido visto en el predio momentos antes del inicio del fuego.

Foto: Infobae

El adolescente fue puesto a disposición del Juzgado Correccional y de Menores de Eldorado, que notificó a sus padres y lleva adelante la investigación para esclarecer lo ocurrido.

Además, interviene la Dirección de Niñez y Adolescencia, que acompañará el proceso judicial debido a la edad del implicado.

El caso generó conmoción en la comunidad, no solo por la magnitud de los daños materiales, sino también por la pérdida de un espacio educativo fundamental para decenas de familias de la zona.