Desesperado pedido de un argentino para trasladar a su pareja tras grave accidente en Brasil

Alejandro Criado permanece en el país vecino desde el 8 de enero pasado, cuando chocó de frente con un camión camino a Florianópolis. Producto del siniestro, Carla, su esposa, sufrió graves heridas. Cómo colaborar para ayudarlos a volver.
Familia argentina busca ayuda para trasladar a mujer tras grave accidente ocurrido el 8 de enero en Brasil, donde un choque frontal dejó a una de las víctimas en estado delicado y obligó a iniciar una campaña solidaria para su repatriación.
El siniestro vial tuvo lugar en la ruta 282, cerca de la localidad de Lages, en el estado de Santa Catarina, cuando el automóvil en el que viajaban fue embestido de frente por una camioneta que circulaba en sentido contrario en medio de una intensa neblina y llovizna.
La familia estaba compuesta por Alejandro Criado, su esposa Carla y su hijo Nahuel, de 18 años, quienes se dirigían hacia Florianópolis tras haber salido desde Ezeiza con destino previo a Misiones.
El accidente y las primeras consecuencias
Según relató Alejandro, el impacto se produjo en condiciones de baja visibilidad y dejó al vehículo en una situación extrema. “Fue un milagro, si caíamos no la contábamos”, afirmó, al describir que el auto quedó al borde de una pendiente.
Tras el choque, ninguno de los ocupantes perdió el conocimiento, aunque sufrieron diversas lesiones. Criado presentó fracturas en dos costillas, mientras que su hijo debió ser trasladado a otro centro médico por una perforación intestinal.
En el caso de Carla, inicialmente se le diagnosticó una fractura en un brazo, pero su estado se agravó días después cuando los médicos detectaron complicaciones internas que no habían sido advertidas en la primera revisión.
Complicaciones médicas y estado actual
El cuadro de Carla se volvió crítico tras confirmarse una perforación intestinal que derivó en múltiples intervenciones quirúrgicas, incluida la extirpación de gran parte del intestino y la realización de una traqueostomía.
“A Carla en un principio no le encontraron las perforaciones y pasaron 3 días hasta que la operaron, ella lleva ya tres operaciones más la traqueostomía, sigue en estado de gravedad pero evoluciona despacio y favorablemente”, explicó Alejandro en redes sociales.
Actualmente, la paciente requiere alimentación parenteral total (NPT), un método intravenoso que le suministra los nutrientes esenciales, lo que complica cualquier traslado convencional.
Los médicos indicaron que el momento actual es adecuado para su traslado a la Argentina, pero aclararon que debe realizarse en un avión sanitario debido a la complejidad del cuadro clínico.
Campaña solidaria para la repatriación
Ante esta situación, la familia inició una campaña para reunir los fondos necesarios que permitan concretar el traslado, cuyo costo oscila entre 10.000 y 15.000 dólares.
“No tengo los medios como para trasladarla con un avión sanitario. No es opción que vaya en medio de transporte”, explicó Criado, quien además señaló que ni la obra social ni el seguro cubren los gastos.
El docente, que se desempeña como director de una escuela en Cañuelas y vicedirector en Lomas de Zamora, apeló a la solidaridad de la comunidad para afrontar el difícil momento.
“Apelo al amor y cariño de la gente que me conoce y al que no me conoce, como mínimo que sea, darnos una mano”, expresó, al tiempo que pidió difundir el caso para ampliar el alcance de la ayuda.
Mientras tanto, la repatriación de Carla continúa en trámite y depende también de la disponibilidad de una cama en Argentina, además de la autorización sanitaria correspondiente.
Quienes deseen colaborar pueden hacerlo a través de transferencias al alias alpaca.musica.cabeza, a nombre de Alejandro Javier Criado, en el marco de una colecta solidaria que busca cubrir los costos del traslado.