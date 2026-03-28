Feroz temporal con 250 milímetros de lluvia en Córdoba, dejó inundaciones y evacuaciones

El feroz temporal en una localidad de Córdoba provocó graves inundaciones, evacuaciones y complicaciones en los accesos tras la caída de entre 200 y 250 milímetros de lluvia en pocas horas en Colonia Marina, una pequeña comunidad del departamento San Justo.

El fenómeno se desató con especial intensidad durante la madrugada, sorprendiendo a los habitantes de esta localidad de poco más de mil vecinos, donde el agua ingresó en viviendas y generó anegamientos en calles y zonas rurales.

Según reportaron medios locales, se trató de una de las tormentas más fuertes de la temporada, con acumulación de agua en sectores bajos y campos, lo que obligó a desplegar un amplio operativo de asistencia.

Evacuaciones, daños y asistencia a vecinos

Como consecuencia del temporal, varias viviendas resultaron afectadas con niveles de agua que oscilaron entre los 10 y 30 centímetros en su interior, generando pérdidas materiales y situaciones de riesgo para los habitantes.

Uno de los casos más sensibles fue el de un geriátrico que debió ser evacuado de manera preventiva. Los residentes fueron trasladados al club municipal, mientras que dos personas se autoevacuaron por sus propios medios.

Además, se dispuso asistencia especial para un vecino con movilidad reducida, en el marco de un operativo que incluyó tareas de evacuación, contención y relevamiento de daños en toda la zona.

Durante el temporal también se registraron caídas de árboles, interrupciones en el tránsito y dificultades en los accesos rurales, lo que complicó el desplazamiento y las tareas de asistencia.

Operativo de emergencia y estado de la situación

El Gobierno de Córdoba informó que trabajan en la zona equipos de Protección Civil, Recursos Hídricos, Bomberos Voluntarios y efectivos policiales, quienes continúan con tareas de desagote y asistencia a los damnificados.

Si bien las precipitaciones cesaron, las autoridades advirtieron que los accesos a la localidad permanecen comprometidos por la presencia de agua sobre la calzada, por lo que recomendaron restringir la circulación.

El objetivo es evitar el desplazamiento de agua hacia sectores ya afectados y facilitar el trabajo de los equipos de emergencia, que realizan relevamientos casa por casa para evaluar daños.

En paralelo, se analiza la posibilidad de implementar cortes preventivos de energía eléctrica en algunas áreas para garantizar la seguridad de los vecinos.

Otras localidades afectadas y antecedentes recientes

Colonia Marina no fue la única localidad impactada por el temporal. En El Tío se registraron 151 milímetros de lluvia, mientras que en La Francia se acumularon 130 milímetros y en Las Varas, 108, todos valores correspondientes a las últimas 24 horas, publicó La Voz.

Estos registros reflejan la magnitud del fenómeno que afectó a la región y que generó preocupación por el impacto en zonas rurales y urbanas.

Días atrás, un evento climático de características similares provocó destrozos en la localidad bonaerense de Moreno, donde fuertes ráfagas de viento causaron caída de árboles, voladura de techos y daños en infraestructura.

En ese episodio, un hombre resultó herido tras ser impactado por un portón mientras salía de su trabajo, lo que evidencia la intensidad de estos fenómenos meteorológicos que se repiten en distintas regiones del país.