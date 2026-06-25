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Política Medida de fuerza

Paro Judicial Nacional: la UEJN Entre Ríos adhiere con guardias mínimas

El gremio de empleados judiciales anunció que se sumará a la protesta nacional prevista para este viernes 26 de junio. El reclamo incluye mejoras salariales, el pago de retroactivos y cuestionamientos por las condiciones laborales del sector.

25 de Junio de 2026
UEJN Entre Ríos.
UEJN Entre Ríos.

El gremio de empleados judiciales anunció que se sumará a la protesta nacional prevista para este viernes 26 de junio. El reclamo incluye mejoras salariales, el pago de retroactivos y cuestionamientos por las condiciones laborales del sector.

La seccional entrerriana de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación confirmó su adhesión al Paro Judicial Nacional previsto para este viernes 26 de junio. La medida alcanzará a los trabajadores del sector en la provincia y se desarrollará con guardias mínimas.

 

Desde la UEJN Entre Ríos indicaron que la protesta se enmarca en un reclamo por mejoras salariales y laborales. Entre los puntos planteados aparecen la recuperación del poder adquisitivo, el pago de retroactivos adeudados y la falta de respuestas en torno a los haberes del personal judicial.

 

 

La secretaria general del gremio en Entre Ríos, Bibiana Starck, sostuvo que el reclamo está centrado en la situación salarial de los trabajadores. “Nuestro reclamo es esencialmente salarial y busca una mejora digna para la totalidad de los trabajadores judiciales”, expresó.

 

Reclamos salariales y retroactivos

 

La conducción provincial de la UEJN señaló que el Paro Judicial Nacional también apunta a visibilizar el atraso en el pago de retroactivos y los reclamos que el gremio mantiene ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

 

Según planteó la organización sindical, la pérdida del poder adquisitivo afecta a trabajadores judiciales de distintas jurisdicciones del país. Desde el gremio afirmaron que algunos haberes se ubican por debajo de la línea de pobreza, una situación que será parte de los reclamos durante la jornada de protesta.

 

 

La medida de fuerza se desarrollará con guardias mínimas, aunque no se detalló cómo será la modalidad en cada dependencia judicial de Entre Ríos. El alcance concreto de la atención dependerá de la organización que se disponga en los distintos organismos.

 

 

La medida se realizará este viernes

 

El Paro Judicial Nacional fue convocado para el viernes 26 de junio y la UEJN Entre Ríos pidió a sus afiliados sumarse a la protesta. La organización también vinculó la medida con reclamos por las condiciones edilicias y de funcionamiento de distintas dependencias judiciales.

 

En la gacetilla difundida por el sindicato se recordó una asamblea realizada en mayo en el Palacio de Tribunales de Entre Ríos, encabezada por el secretario general nacional de la UEJN, Julio Piumato. En ese encuentro se abordaron reclamos vinculados con salarios y otras problemáticas del sector.

 

Entre los temas mencionados por el gremio figuraron cuestionamientos al funcionamiento de la obra social OSER y la oposición a una eventual reforma jubilatoria. La UEJN ratificó además su defensa del 82 por ciento móvil y de la ley de enganche.

 

La jornada de este viernes volverá a concentrar los reclamos del sector judicial a nivel nacional. En Entre Ríos, la medida incluirá adhesión gremial y guardias mínimas en las dependencias alcanzadas.

Temas:

Judiciales nacionales paro judicial UEJN Entre Ríos
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