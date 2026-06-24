UPCN y Salud avanzan en un relevamiento para regularizar personal transitorio

REDACCIÓN ELONCE
El gremio UPCN y el Ministerio de Salud comenzaron una mesa de trabajo para relevar la situación de los trabajadores transitorios. El objetivo es ordenar la información del sector y avanzar posteriormente en un proceso de regularización laboral.
La regularización del personal transitorio de Salud comenzó a tomar forma con la puesta en marcha de una mesa de trabajo conjunta entre UPCN y el Ministerio de Salud de Entre Ríos. El encuentro se realizó este miércoles y tuvo como eje principal el análisis de la situación de los trabajadores que actualmente revisten en distintas modalidades contractuales dentro del sistema sanitario provincial.
La iniciativa se desarrolla en el marco de la Mesa Técnica de Análisis y Seguimiento de Recursos Humanos, creada mediante la Resolución Nº 2607 a partir del último acuerdo paritario. El espacio tiene como finalidad relevar, sistematizar y analizar información vinculada a las plantas temporarias del personal dependiente de la cartera sanitaria.
La secretaria adjunta de UPCN, Carina Domínguez, destacó la importancia del ámbito de trabajo y aseguró que se trata de una instancia inédita para el sector. “Es una mesa muy importante, histórica, porque es la primera vez que nos sentamos con un Ministerio a trabajar de forma ordenada para tener los datos concretos en un mano a mano con los compañeros que hoy están en una situación transitoria”, expresó.
Relevamiento y planificación
Domínguez sostuvo que la tarea permitirá obtener información detallada sobre la realidad de los hospitales y centros de salud de la provincia. “Esto nos va a dar también información sobre los hospitales, para poder lograr un ordenamiento”, indicó.
Asimismo, explicó que el relevamiento constituye el paso previo para avanzar en futuras decisiones vinculadas a la estabilidad laboral del personal. “Es el paso previo y necesario para lograr posteriormente la regularización del personal. Hicimos una planificación para lograr primero la información y después, conjuntamente, tomar la decisión para que los trabajadores estén resguardados en un área tan sensible como es salud”, señaló.
Para concretar la tarea, UPCN implementará un sistema de relevamiento digital desarrollado por el secretario de Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo del gremio, Paulo Cherbiy, con el acompañamiento del Ministerio de Salud. El mecanismo contempla la carga de un formulario inicial y entrevistas personalizadas para conocer la situación laboral de cada trabajador.
Objetivo: ordenar los recursos humanos
Por su parte, el ministro de Salud, Daniel Blanzaco, calificó como “muy importante” la conformación de la comisión y afirmó que permitirá contar con un diagnóstico actualizado del recurso humano del sector.
“Vamos a empezar a trabajar en un relevamiento de los trabajadores de la provincia con la finalidad de tener una foto del momento, para poder conocer en qué estado están, su situación contractual, la capacitación y formación, los perfiles, a fin de ir ordenando de a poco los escalafones en una masa conjunta”, manifestó.
El funcionario adelantó además que las tareas comenzarán de manera inmediata. “Ya empezamos esta misma semana y el lunes podemos dar inicio en la costa del Uruguay, ya lo coordinamos”, afirmó. De esta manera, el relevamiento buscará generar una base de datos integral que permita avanzar en el ordenamiento y la futura regularización del personal transitorio del sistema de salud provincial.