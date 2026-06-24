Se firmaron escrituras de viviendas para Diamante y Ramírez

En el marco del programa de Regularización Dominial que lleva adelante el gobierno de Entre Ríos a través del IAPV, se concretó la firma de escrituras en las localidades de Diamante y Ramírez.
En el marco del programa de Regularización Dominial que lleva adelante el gobierno de Entre Ríos a través del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV), se concretó la firma de escrituras en las localidades de Diamante y Ramírez.
Participaron de los actos el presidente del IAPV, Manuel Schönhals; el vicepresidente del organismo, Pablo Omarini; el vocal Eduardo López Segura; la escribana Mayor de Gobierno, Sandra Taborda; el diputado Lenico Aranda, la directora de la Regional Oeste, Claudia Matteoda, el intendente de Diamante, Ezio Gieco; y la intendenta de Ramírez, Flavia Pamberger , entre otras autoridades.
El titular del IAPV , Manuel Schönhals señaló que "estas escrituras responden al compromiso de la gestión de Rogelio Frigerio con los vecinos que habitan nuestra provincia. Es prioridad del gobernador y todo su equipo de trabajo, el contribuir a la tranquilidad que significa para estas familias, tener la propiedad de su casa".
El funcionario subrayó que "la escritura es fundamental para que las familias tengan la certeza legal de lo propio, brinda seguridad jurídica y otorga derechos sobre la vivienda, permitiendo construir un futuro con estabilidad y crecimiento para sus hijos".
Dentro del Programa de Regularización Dominial, la repartición provincial trabaja de forma articulada con el Colegio de Agrimensores y el Colegio de Ingenieros Civiles para realizar las mensuras, y con el Colegio de Escribanos y la Escribanía Mayor de Gobierno para concretar las escrituras.
Se firmaron las escrituras correspondientes a los barrios 20 y 51 viviendas de Diamante, y 20 viviendas de Ramírez.