Bordet propone una ley nacional para impulsar el empleo joven con el modelo entrerriano

El diputado nacional Gustavo Bordet presentó un proyecto para crear un régimen de promoción del empleo joven. La iniciativa contempla beneficios para empresas, capacitación y acceso al trabajo formal, tomando como antecedente una experiencia desarrollada en Entre Ríos.
El empleo joven fue el eje de un proyecto de ley presentado por el diputado nacional Gustavo Bordet en el Congreso de la Nación. La iniciativa propone la creación del “Régimen Nacional de Promoción del Empleo Joven”, con el objetivo de fomentar la inserción laboral formal de personas de entre 18 y 28 años a través de incentivos para las empresas, programas de capacitación y una mayor articulación entre el sistema educativo y el sector productivo.
La propuesta tiene como antecedente una experiencia implementada durante la gestión de Bordet como gobernador de Entre Ríos, donde se promovieron políticas de trabajo conjunto entre el Estado provincial, el sector privado y distintas instituciones para facilitar el acceso de jóvenes al mercado laboral.
“El trabajo formal no es solamente un ingreso: es dignidad, integración social y posibilidad de construir un proyecto de vida. Argentina necesita volver a vincular educación, producción y empleo”, expresó el legislador al presentar la iniciativa.
Incentivos para la contratación
El proyecto busca reducir la informalidad laboral juvenil, facilitar el acceso al primer empleo registrado y generar condiciones favorables para la contratación de jóvenes en sectores productivos estratégicos.
Entre las medidas previstas se encuentra una reducción de hasta el 100 por ciento de las contribuciones patronales durante los primeros 18 meses de contratación y una disminución del 50 por ciento durante el año siguiente para los empleadores que incorporen jóvenes trabajadores.
Además, la iniciativa incorpora programas gratuitos de capacitación técnica, formación en oficios, educación financiera, inteligencia artificial y herramientas digitales. También promueve la articulación entre escuelas técnicas, universidades y empresas para facilitar la transición entre la formación y el empleo.
Basado en una experiencia entrerriana
Según se señala en los fundamentos del proyecto, la desocupación juvenil duplica los índices generales de desempleo y una gran proporción de los jóvenes que logran insertarse laboralmente lo hacen en condiciones de informalidad.
La propuesta también contempla la creación de un Registro Nacional de Empleo Formal Joven y beneficios adicionales para aquellas empresas que incrementen efectivamente su nómina de trabajadores registrados.
“Tenemos que volver a construir un horizonte de oportunidades para nuestros jóvenes. Hoy miles de chicos y chicas estudian, se esfuerzan y aun así no logran acceder a un trabajo formal. El empleo joven debe ser una prioridad estratégica para el desarrollo argentino”, afirmó Bordet.
El exgobernador destacó que la iniciativa retoma el espíritu del Programa de Promoción del Empleo Industrial Entrerriano, impulsado durante su gestión junto a la Unión Industrial de Entre Ríos (UIER), cámaras empresarias y otros actores productivos. “El Estado no puede mirar para otro lado frente a la precarización laboral juvenil. Pero tampoco alcanza con discursos. Hace falta generar incentivos reales para que las empresas incorporen trabajadores jóvenes y para que esos jóvenes puedan acceder a empleo registrado, capacitación y perspectiva de futuro”, concluyó.