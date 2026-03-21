Javier Milei llegó a Hungría para participar de la CPAC y reforzar su alianza con Viktor Orbán

El presidente Javier Milei arribó a Budapest para participar de una nueva edición de la Conferencia de Acción Política Conservadora, donde buscará profundizar su vínculo con el primer ministro húngaro Viktor Orbán.

En el marco de su visita, el mandatario argentino mantendrá una reunión bilateral con el presidente Tamás Sulyok en el Palacio Sándor, y también se encontrará con Orbán en el Monasterio Carmelita de Buda.

La participación de Milei en la CPAC no había sido anunciada oficialmente en un primer momento, pero finalmente formará parte del cierre del evento, que reúne a referentes de la derecha internacional. Allí se espera que el jefe de Estado argentino exponga en línea con sus recientes discursos, con eje en “la moral como política de Estado”.

El viaje se da en medio de una intensa agenda internacional: es la visita número 35 al exterior desde su asunción y el tercer fin de semana consecutivo fuera del país, tras sus recientes pasos por Estados Unidos y España.

La relación entre Milei y Orbán se consolidó en los últimos meses, en sintonía con otros líderes globales como Donald Trump. El dirigente húngaro fue uno de los pocos mandatarios que asistió a la asunción presidencial en Argentina en diciembre de 2023.

Como parte de su agenda en Hungría, Milei también será distinguido con el título “Civis Universitatis Honoris Causa”, otorgado por la Universidad Ludovika de Servicio Público, en reconocimiento a su trayectoria y contribuciones en el ámbito político.

Tras completar sus actividades, el Presidente regresará a la Argentina durante la madrugada del domingo.