Intendentes del departamento Uruguay alertan por caída de la coparticipación y preocupación por el empleo

Intendentes de la costa del Uruguay se reunieron para abordar la actualidad económica

El intendente de Concepción del Uruguay, José Eduardo Lauritto, encabezó un encuentro con mandatarios del departamento Uruguay con el objetivo de evaluar el complejo escenario económico y social que atraviesan las distintas localidades de la región.

La reunión, realizada en La Histórica, contó con la participación de los intendentes Hernán Niz (Villa Mantero), Fernando Viganoni (San Justo), Ramón Barrera (Colonia Elía) y Ricardo Sandoval (Pronunciamiento).

Durante el encuentro, los jefes comunales coincidieron en que el contexto actual resulta “complejo y desafiante” para las administraciones municipales. En ese marco, uno de los principales puntos de preocupación es la caída de los recursos provenientes de la coparticipación nacional y provincial, lo que afecta directamente la capacidad de gestión de las comunas.

La Municipalidad de Concepción del Uruguay

A este escenario se suma la creciente incertidumbre en materia de empleo. Los intendentes manifestaron su inquietud por la evolución del mercado laboral en la

región, especialmente ante señales de retracción en distintos sectores productivos.

En la reunión también se destacó la importancia del trabajo conjunto entre las localidades del departamento Uruguay, considerado un modelo de articulación dentro de Entre Ríos. En ese sentido, valoraron el rol de Lauritto para visibilizar problemáticas comunes que impactan en todas las ciudades, con mayor intensidad en las más pequeñas.

“Las problemáticas que enfrentamos son compartidas, por lo que es necesario un abordaje conjunto entre intendentes y presidentes comunales para promover el desarrollo del departamento”, expresaron en una declaración conjunta.

En el análisis económico, Lauritto presentó datos correspondientes a 2025 y señaló un hecho inédito: por primera vez, los ingresos municipales por coparticipación fueron inferiores a los recursos generados por la recaudación propia. Sin embargo, aclaró que esto no responde a un crecimiento local, sino a una fuerte caída de los fondos coparticipables tanto de Nación como de Provincia.

Finalmente, la situación laboral ocupó un lugar central en el debate. En particular, se analizó el escenario de Granja Tres Arroyos, uno de los principales empleadores de la zona, ante la preocupación por la disminución del empleo formal, tanto en ese sector como en otras actividades de la economía local.