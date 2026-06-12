El gobierno inició convocatoria para renegociar 446 convenios colectivos

El Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, informa que, dio inicio al procedimiento de convocatoria previsto en el artículo 137 de la Ley de Modernización Laboral N.º 27.802, con el objetivo de que las organizaciones sindicales y los sectores empleadores involucrados comiencen las negociaciones colectivas correspondientes.

La medida alcanza a 446 convenios colectivos de trabajo que, como consecuencia de la finalización del régimen de ultraactividad, deberán ser objeto de nuevas negociaciones entre las organizaciones sindicales y los sectores empleadores.

La convocatoria se realiza teniendo en consideración lo dispuesto por la nueva ley de modernización laboral para fortalecer la negociación colectiva y promover acuerdos entre trabajadores y empleadores que contribuyan al desarrollo de relaciones laborales modernas, previsibles y adaptadas a la realidad productiva de cada sector.

La convocatoria surge a partir de los cambios introducidos por la Ley de Modernización Laboral sobre el principio de ultraactividad, una de las herramientas históricas del derecho laboral argentino.

Hasta ahora, cuando un convenio colectivo vencía, continuaba vigente automáticamente hasta que las partes alcanzaran un nuevo acuerdo. Ese mecanismo impedía que los trabajadores perdieran derechos mientras se desarrollaban las negociaciones entre sindicatos y empleadores.

La nueva legislación mantiene la vigencia de las denominadas cláusulas normativas, vinculadas a las condiciones laborales, pero elimina la continuidad automática de las cláusulas obligacionales, entre las que se encuentran aportes, contribuciones, cuotas solidarias y otros mecanismos de financiamiento pactados entre las partes.

Sin embargo, la reglamentación aprobada mediante el decreto 407 habilita la posibilidad de revisar de manera integral los convenios colectivos, abriendo una etapa de negociaciones que podría modificar aspectos centrales de la organización del trabajo en numerosos sectores de la economía.