Policiales Procedimiento por Narcomenudeo

Villaguay: secuestraron cocaína, marihuana, dinero y plantas de cannabis

Un hombre de 31 años fue detenido en Villaguay tras un allanamiento por venta de droga al menudeo. La Policía secuestró cocaína, marihuana, plantas de cannabis, dinero y celulares.

2 de Septiembre de 2025
Operativo antidrogas en Villaguay.
Operativo antidrogas en Villaguay. Foto: (PER).

REDACCIÓN ELONCE

Villaguay: detuvieron a hombre y secuestraron cocaína y marihuana. Un operativo de la División Drogas Peligrosas de Villaguay, con colaboración del Grupo Especial, se desarrolló en la tarde del martes en el marco de la Ley Provincial N° 10.566 de Narcomenudeo. El procedimiento se realizó bajo mandamiento judicial del Juzgado de Transición y Garantías, a cargo de la doctora Nadia Paola Benedetti, con intervención del fiscal Mauro R. Quirolo.

 

Cuando el grupo táctico llegó al domicilio allanado, el principal investigado, un hombre de 31 años, intentó huir descartando varios envoltorios. Tras el peritaje, se confirmó que contenían cocaína y marihuana, lo que agravó su situación judicial. Por disposición del magistrado, fue detenido, incomunicado y trasladado a sede policial.

 

Drogas, dinero y elementos secuestrados

 

Durante el procedimiento, la Policía logró el secuestro de 26 envoltorios de marihuana con un peso cercano al medio kilo, 12 envoltorios de cocaína listos para la venta, siete plantas de cannabis sativa, teléfonos celulares, dinero en efectivo por $15.500, elementos de corte y fraccionamiento, además de anotaciones de interés para la causa.

 

Asimismo, en el lugar fueron identificadas cinco personas, entre ellas, tres mujeres y dos hombres, quienes quedaron supeditados a la investigación.

Este operativo constituye un nuevo golpe al narcomenudeo en Villaguay, marcando un avance en la lucha contra las redes de distribución de drogas a pequeña escala.

 

Temas:

Villaguay Drogas Venta marihuana cocaína
