Policiales Villaguay

Frustraron intento de robo en una quinta y recuperaron todos los elementos

Delincuentes habían violentado accesos y sustraído herramientas, electrodomésticos y una garrafa. La Policía de Villaguay recuperó todo tras un rastrillaje. No se reportaron detenciones por el hecho delictivo.

2 de Septiembre de 2025
Frustraron intento de robo en Villaguay
Frustraron intento de robo en Villaguay Foto: Policía de Entre Ríos

Un intento de robo registrado en una quinta ubicada sobre calle Aeronáutica Argentina, en el ejido oeste de Villaguay, demandó la intervención del personal policial de la comisaría segunda de esa localidad, durante la madrugada de este martes.

 

El hecho se descubrió luego de que se activara la alarma del lugar, lo que permitió constatar daños en el alambrado perimetral, en la reja de acceso al quincho y en una ventana de un depósito. Según se informó, los delincuentes habían cortado el suministro eléctrico, forzaron sensores y arrancaron la consola de alarma.

 

De acuerdo a la denuncia de los damnificados, los intrusos sustrajeron diversos elementos: una motoguadaña, herramientas, electrodomésticos, artículos de pesca, indumentaria y una garrafa de 10 kilos.

 

Tras un rastrillaje realizado en la zona de monte cercana a la propiedad, los efectivos lograron recuperar la totalidad de los objetos robados, que se encontraban ocultos entre pastizales y envueltos en bultos.

 

Los elementos fueron secuestrados, reconocidos por sus propietarios y restituidos. En el lugar trabajó la División Policía Científica, que efectuó el relevamiento de rastros y fotografías.

 

La Fiscalía en turno continúa con la investigación para identificar a los autores del hecho.

Villaguay intento de robo delincuentes
