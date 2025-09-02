Empleado del Cementerio de Paraná fue detenido tras intentar robar placas de bronce

 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Policiales Robo frustrado en el Cementerio Municipal

Un trabajador del Cementerio Municipal de Paraná fue detenido en flagrancia cuando intentaba llevarse dos placas de bronce que había ocultado previamente. Además, se le secuestró un arma blanca.

2 de Septiembre de 2025
Robo frustrado en el Cementerio Municipal de Paraná

Un operativo policial permitió detener este martes al mediodía a un empleado del Cementerio Municipal de Paraná acusado por el intento de robo de dos placas de bronce del predio de la necrópolis.

 

Según informaron fuentes policiales, el director del cementerio se comunicó con la comisaría primera para denunciar que uno de sus empleados habría sustraído placas del predio. La información fue corroborada por un funcionario que se encontraba custodiando el panteón policial y lo observó en actitud sospechosa.

 

Ante la denuncia, personal de la dependencia diagramó un operativo de vigilancia y logró constatar que el trabajador había retirado las placas horas antes y las había ocultado debajo de un montículo de pasto, a dos cuadras del cementerio. Posteriormente, el empleado pidió permiso para retirarse y se dirigió al lugar donde estaban escondidas las piezas.

 

En ese momento, los efectivos lo observaron mientras recuperaba las placas y las colocaba en una caja; el sospechoso, de 39 años, fue demorado alrededor de las 12 en inmediaciones de calle Gran Chaco y Urquiza; y trasladado a la alcaldía de Tribunales de Paraná.

 

El fiscal de turno, Erik Zencluzen, avaló la detención por el delito de tentativa de robo. En el procedimiento se secuestraron dos placas de bronce de 30 por 20 centímetros y un arma blanca de 15 centímetros que portaba el detenido.

Temas:

Paraná Cementerio Municipal intento de robo empleado detenido placas de bronce
