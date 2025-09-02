Un herido de extrema gravedad tras colisión entre auto y moto en esquina de Paraná

Colisionaron un automóvil Volkswagen Gol y una motocicleta Honda Wave en la intersección de calles Salellas y Hernandarias de Paraná. Como consecuencia del accidente, que se registró a las 14 de este lunes, el conductor del rodado de menor porte permanece internado en el hospital San Martín con pronóstico reservado.
Según informaron fuentes policiales, el vehículo circulaba por calle Salellas en sentido Norte-Sur, mientras que la motocicleta transitaba en sentido contrario por la misma arteria, lo que derivó en la colisión.
Personal de emergencias trasladó al motociclista al Hospital San Martín, donde el parte médico indica que presenta traumatismo de cráneo grave, fractura de tibia y peroné. Permanecerá sedado e intubado en terapia intensiva, con pronóstico reservado.
En el lugar intervino personal de Accidentología Vial y la Fiscalía de Investigación y Litigación, que trabajan en establecer las circunstancias del siniestro.