Policiales Siniestros viales en Paraná

Un herido de extrema gravedad tras colisión entre auto y moto en esquina de Paraná

La colisión entre un automóvil y una motocicleta derivó en el traslado de un hombre al Hospital San Martín con traumatismo de cráneo y fracturas; la víctima permanece internada en estado reservado.

2 de Septiembre de 2025
Accidente en Paraná
Accidente en Paraná Foto: Policía de Entre Ríos

Colisionaron un automóvil Volkswagen Gol y una motocicleta Honda Wave en la intersección de calles Salellas y Hernandarias de Paraná. Como consecuencia del accidente, que se registró a las 14 de este lunes, el conductor del rodado de menor porte permanece internado en el hospital San Martín con pronóstico reservado.

 

Según informaron fuentes policiales, el vehículo circulaba por calle Salellas en sentido Norte-Sur, mientras que la motocicleta transitaba en sentido contrario por la misma arteria, lo que derivó en la colisión.

Accidente en Paran&aacute; (foto Polic&iacute;a de Entre R&iacute;os)
Accidente en Paraná (foto Policía de Entre Ríos)

Personal de emergencias trasladó al motociclista al Hospital San Martín, donde el parte médico indica que presenta traumatismo de cráneo grave, fractura de tibia y peroné. Permanecerá sedado e intubado en terapia intensiva, con pronóstico reservado.

 

En el lugar intervino personal de Accidentología Vial y la Fiscalía de Investigación y Litigación, que trabajan en establecer las circunstancias del siniestro.

Temas:

Paraná accidente de tránsito motociclista grave Hospital San Martín emergencia vial
