Policiales Gualeguaychú

Violento asalto: lo voltearon de una patada de la moto y se la robaron

Dos delincuentes hicieron “volar” de su moto a un hombre que volvía de jugar al fútbol y se la robaron a mano armada.

2 de Septiembre de 2025
La zona donde ocurrió el violento robo
La zona donde ocurrió el violento robo Foto: Google Maps

Francisco Giménez regresaba de jugar al fútbol 5 en un complejo situado en Boulevard Daneri y Guido Spano sin imaginar que iba a ser víctima de un asalto sin precedentes para este tipo de delitos en la ciudad de Gualeguaychú.

 

Eran alrededor de las 20.20 cuando dos sujetos en moto se le pusieron a la par en calle Luciana Ríos y de una patada lo hicieron caer del rodado.

 

Cuando la víctima transitaba por el boulevard Pedro Jurado en dirección al sur, observó que una moto Honda CG Titán con dos ocupantes venía detrás. Dobló en Artigas y los motociclistas lo siguieron. Ya para ese momento, Giménez se dio cuenta, y terminó de corroborarlo cuando dobló en Luciana Ríos en dirección a su casa en el barrio ATE 3.

 

“Le pegaron una patada que lo hicieron volar de la moto”, relató a El Argentino, Andrea, la pareja del damnificado, que fue quien lo acompañó hasta la Comisaría Sexta a realizar la denuncia tras el robo de la moto Honda Wave 110cc.

 

Cuando Giménez cayó al piso, el delincuente que acompañaba al conductor se bajó de la moto y extrajo un arma de fuego con la que lo amenazó: “Quedate quieto porque te vuelo la cabeza”, le dijo. No le llevó nada más que la moto, más allá de que la víctima tenía una mochila con todas sus pertenencias.

 

Los delincuentes se fueron inmediatamente del lugar, cada uno en una moto, por Luciana Ríos en dirección a calle Lisandro De La Torre. Desde entonces se trabaja en tratar de identificar a los delincuentes a través de distintas cámaras de seguridad, pero Andrea es poco optimista, porque al momento del hecho, los asaltantes tenían colocadas las capuchas y casi no se les veía el rostro, por lo cual se estima que podría ser poco probable lograr identificarlos. Además, la moto en la que actuaron tampoco tenía dominio colocado.

 

En la caída, Giménez resultó con raspones y escoriaciones, pero ninguna lesión de gravedad, por lo cual ni siquiera necesitó atención médica en el Hospital. “Quedó en shock”, agregó Andrea sobre lo sucedido, que por el tipo de hecho llama la atención de las autoridades.

 

Temas:

Asalto Gualeguaychú moto
