Trágico accidente en Ruta Provincial 2: murió un motociclista cerca de Chajarí

El motociclista tenía 30 años y fue identificado como Javier Aníbal Cabral

Un trágico siniestro vial se registró este sábado alrededor de las 19 horas en la Ruta Provincial N° 2, a unos 19 kilómetros de la ciudad de Chajarí, en cercanías de la zona de Capilla Baima, en el tramo que une Chajarí con Los Conquistadores, informó Tal cual Chajarí.

El hecho fue protagonizado por una motocicleta Honda 150 cc, conducida por un hombre de 30 años, y un utilitario Chrysler modelo Caravan, manejado por un hombre de 46 años.

De acuerdo a las primeras informaciones, el motociclista se desplazaba en sentido Chajarí–Los Conquistadores, mientras que el utilitario lo hacía en dirección contraria. Por causas que se investigan, ambos vehículos colisionaron, provocando el fallecimiento del conductor de la moto en el lugar.

La víctima fue identificada como Javier Aníbal Cabral, oriundo de San Jaime de la Frontera.

En el sitio del hecho trabajan el agente fiscal en turno, el médico policial, personal de Policía Científica y efectivos de la Comisaría N° 1, quienes realizan las pericias correspondientes para determinar las circunstancias del accidente.