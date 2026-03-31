Secuestro virtual en Paraná: detuvieron a cuarto integrante de la banda en Buenos Aires

El secuestro virtual en Paraná y estafa a adultos mayores fue el eje de una investigación que permitió a la Policía de Entre Ríos desarticular una organización delictiva que operaba desde la provincia de Buenos Aires, dedicada a engañar a víctimas mediante llamadas telefónicas extorsivas.

El caso comenzó el pasado 5 de febrero en barrio Arenales, tras la denuncia de una mujer mayor que fue víctima de una estafa bajo la modalidad de secuestro virtual, dio cuenta Elonce. Según relató, recibió un llamado en el que le aseguraban que su hija había sido secuestrada y que debía entregar dinero para salvar su vida.

En medio de una situación de extrema angustia y vulnerabilidad emocional, la víctima accedió a las exigencias de los delincuentes. “Le advirtieron que, de no entregar dinero, su hija sería asesinada”, indicaron fuentes de la investigación.

Como consecuencia del engaño, la mujer dejó en la vereda de su vivienda una suma de 800.000 pesos, 900 dólares y 875 euros, que fueron retirados por los estafadores.

Investigación y primeros detenidos

Tras el hecho, se desplegó un operativo policial en calle El Patí, donde se presumía que se ocultaban los autores del delito. Sin embargo, los sospechosos ya habían huido a bordo de un vehículo Volkswagen.

A partir del análisis de cámaras de seguridad y otras herramientas tecnológicas, los investigadores lograron identificar a los ocupantes del rodado: tres hombres de entre 19 y 35 años, oriundos de la provincia de Buenos Aires.

La División Delitos Económicos avanzó con la investigación y determinó que la banda operaba de manera organizada, seleccionando principalmente, a adultos mayores como víctimas, se confirmó a Elonce.

El "modus operandi" consistía en realizar llamados telefónicos para simular secuestros de familiares o situaciones de peligro, generando temor para lograr la entrega inmediata de dinero.

Prevención de nuevos hechos y avances tecnológicos

Durante los meses de enero y febrero se registraron al menos dos hechos bajo esta modalidad en Paraná, lo que encendió las alertas de las fuerzas de seguridad. Gracias al trabajo investigativo, se logró además evitar la concreción de un tercer intento de estafa. En febrero pasado, tres sospechosos fueron detenidos cuando arribaban a la ciudad a bordo de un Volkswagen Suran.

Según se informó, los delincuentes no advirtieron el nivel de avance de la pesquisa, que contaba con el apoyo de sistemas de videovigilancia y lectores de patentes instalados en la provincia.

Estos recursos tecnológicos resultaron clave para frustrar el delito y avanzar en la identificación de los integrantes de la organización.

Allanamientos en Buenos Aires y nuevos detenidos

A un mes del hecho inicial, y tras un minucioso análisis de las evidencias recolectadas, este martes, se realizaron allanamientos en la provincia de Buenos Aires. Los procedimientos fueron coordinados bajo la supervisión de la Fiscalía Especializada del Ministerio Público Fiscal de Entre Ríos y permitieron detener a un cuarto integrante de la banda.

El sospechoso fue detenido en Buenos Aires y trasladado a Entre Ríos, para quedar a disposición de la Justicia, donde se suma a los otros imputados que ya cumplen prisión preventiva en la Unidad Penal N°1.

Desde la investigación señalaron que la organización operaba de manera articulada desde la capital bonaerense, con roles definidos para ejecutar las estafas.

Búsqueda de un prófugo y continuidad de la causa

Las autoridades confirmaron a Elonce que aún resta la detención de un quinto integrante de la banda, que ya fue identificado y permanece prófugo. Para dar con su paradero, se trabaja de manera conjunta con la División Antifraude de la Superintendencia de Investigaciones Federales de la Policía Federal.

Los investigadores no descartan que existan más víctimas de esta organización, por lo que continúan las tareas de análisis de información y recolección de pruebas. El caso puso nuevamente en evidencia la vulnerabilidad de los adultos mayores frente a este tipo de delitos y la necesidad de reforzar las medidas de prevención y concientización.