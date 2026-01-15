 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Policiales Concepción del Uruguay

Indagaron en libertad a cuatro sospechosos por robos que habían quedado filmados

Tras la detención de los sospechosos por parte de la Policía, la Justicia resolvió que, si bien éstos coincidían con las características de los sospechosos, no existían elementos de prueba suficientes para detenerlos. El video del hecho delictivo.

15 de Enero de 2026
Robo filmado en Concepción del Uruguay
Robo filmado en Concepción del Uruguay Foto: captura de video

Robo filmado Concepción del Uruguay.

Identificaron e indagaron en libertad a cuatro personas en el marco de una causa que investigó un robo ocurrido en un kiosco céntrico de la ciudad, hecho que tomó amplia repercusión pública tras la viralización de imágenes en redes sociales.

 

El operativo se concretó este jueves alrededor de las 15:30 de este jueves, en la intersección de las calles Posadas y José Hernández, a partir de una denuncia radicada por la propietaria de un kiosco ubicado sobre bulevar Constituyentes.

Según se informó, el episodio delictivo habría sido protagonizado por una pareja que actuó de manera coordinada. En las imágenes puede verse cómo simularon ser clientes y terminaron robando en un kiosco.

De acuerdo a la investigación, mientras la mujer ingresó al comercio y distrajo a la empleada simulando una compra, el hombre permaneció en el exterior del local. En ese contexto, el sujeto sustrajo distintos elementos que se encontraban exhibidos fuera del kiosco, entre ellos pelotas de playa y cuatro termos, para luego retirarse del lugar junto a su acompañante.

 

Más tarde, el mismo individuo habría cometido otro hurto, al sustraer un ventilador de pie de un local ubicado en calle Galarza al 1600, correspondiente a un comercio de reparaciones.

 

Detenidos e indagados en libertad

 

A partir del análisis de las cámaras de seguridad del kiosco, los investigadores lograron reconocer a una de las personas involucradas. Tras tareas de vigilancia, los uniformados del Comando Radioeléctrico y de la División Investigaciones localizaron en la vía pública a un grupo integrado por dos mujeres -una de 39 años y otra mayor de edad- y dos hombres de 34 y 32 años.

Detenidas en Concepción del Uruguay (foto Policía de Entre Ríos)

Los cuatro fueron trasladados a la Jefatura Departamental Uruguay, donde se realizaron los trámites de correcta identificación y verificación de antecedentes, conforme a las normativas vigentes. Intervino la fiscalía en turno, que evaluó la situación procesal de los involucrados.

Finalmente, se resolvió que, si bien las personas identificadas coincidirían con las características de los sospechosos, no existían por el momento elementos de prueba suficientes para disponer detenciones directas vinculadas al hecho. Tras el examen médico policial y la identificación formal, todos recuperaron la libertad, aunque quedaron supeditados a la causa mientras continúa la investigación.

Detenidos en Concepción del Uruguay (foto Policía de Entre Ríos)

Temas:

Concepción del Uruguay robo filmado hechos delictivos
