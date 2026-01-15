Dos jóvenes fueron detenidos tras una persecución por maniobras temerarias

El procedimiento se registró durante la madrugada, cuando efectivos policiales intentaron detener una motocicleta que huyó a alta velocidad. Un menor y un joven mayor de edad fueron demorados y el rodado quedó secuestrado por infracción penal.
Dos jóvenes fueron detenidos en las primeras horas de este jueves luego de protagonizar una persecución policial tras realizar maniobras temerarias que pusieron en riesgo la seguridad vial, durante un operativo preventivo desplegado por personal de la comisaría tercera de Concepción del Uruguay.
El hecho ocurrió alrededor de las 3:40, cuando los uniformados intentaron detener la marcha de una motocicleta de alta cilindrada que circulaba con dos ocupantes. Ante las reiteradas voces de alto, el conductor desobedeció las órdenes policiales e inició una fuga a gran velocidad.
Durante el intento de escape, el motociclista realizó maniobras extremadamente peligrosas, circulando en contramano y atravesando sectores peatonales, lo que generó una situación de alto riesgo para terceros. Tras un seguimiento controlado, los efectivos lograron interceptar el rodado en bulevar 12 de Octubre, entre República del Líbano y José Hernández.
Identificación y secuestro
Los ocupantes fueron identificados como un adolescente de 16 años, quien conducía la motocicleta, y su acompañante, un joven de 18. El vehículo, una Honda CG Titán de 150 centímetros cúbicos, no contaba con la documentación obligatoria ni con la transferencia correspondiente, motivo por el cual fue retenido para establecer fehacientemente su propiedad y procedencia.
A raíz del procedimiento, se iniciaron actuaciones por infracción al artículo 193 bis del Código Penal, que sanciona la conducción temeraria. Por disposición de la fiscalía en turno, el menor fue trasladado a la Comisaría de Minoridad para ser entregado a sus progenitores, mientras que el joven mayor de edad recuperó la libertad tras ser correctamente identificado. En tanto, la motocicleta quedó formalmente secuestrada.