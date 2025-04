Dictaron prisión preventiva por 90 días al acusado de abusar de una menor en Gualeguaychú

El Juzgado de Transición y Garantías Nº1 de Gualeguaychú, a cargo del juez Tobías Podestá, dictó 90 días de prisión preventiva para Diego Fabián Francisconi, de 49 años, imputado por abuso sexual de una menor de edad.

La medida fue solicitada por las fiscales Martina Cedrés y Natalia Bartolo, quienes argumentaron el riesgo de fuga del imputado, según confirmó Cedrés al medio local R2820.

Francisconi había sido denunciado por el presunto abuso de una adolescente de 13 años, hermana de su actual pareja.

El caso tomó notoriedad el pasado domingo 20 de abril, cuando Rosario González, pareja de Francisconi y de 23 años, desapareció de su vivienda en el barrio Pitter. La joven se habría reencontrado con Francisconi, quien se encontraba prófugo de la Justicia desde hacía casi dos meses y tenía denuncias previas por violencia de género. Incluso, la Justicia le había asignado un botón antipánico a González.

La pareja fue localizada el sábado pasado en una zona de difícil acceso de Costa Uruguay Sur. Ambos fueron trasladados por la Policía a la ciudad: González fue revisada por un médico, mientras que Francisconi quedó detenido de inmediato y continuará en esa condición al menos durante los próximos tres meses.

En tanto, la Fiscalía trabaja en la ampliación de las cámaras Gesell y nuevas declaraciones testimoniales, además de pericias clave que serán incorporadas a la investigación.

En declaraciones a Radio Máxima, González aseguró que se fue por decisión propia y negó haber estado retenida contra su voluntad. Sin embargo, la Justicia continúa investigando el contexto de los hechos.

Sobre la denuncia de abuso que recae sobre su pareja, la mujer dijo que prefería no hablar porque “involucra a una menor de edad y lo único que voy a decir es que todo está en investigación, todavía no es un caso del que haya pruebas contundentes y por eso me comuniqué con un abogado para que lo defienda”. Rosario y el imputado son pareja desde hace siete años, e iniciaron la relación cuando ella era menor de edad.

En tanto, Francisconi enfrenta una acusación grave por abuso sexual, y su futuro judicial dependerá del avance de la causa, que permanece en etapa de instrucción.

