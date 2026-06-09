Perdió el control de la moto, impactó contra carteles y cayó en un pozo de una obra en Concordia

Una motociclista de 18 años resultó herida este lunes por la tarde luego de protagonizar un accidente en una transitada esquina de Concordia, donde perdió el control del rodado, chocó contra carteles de señalización y terminó cayendo en una excavación perteneciente a una obra en ejecución.

El hecho ocurrió alrededor de las 19 en la intersección de avenida Salto Uruguayo y Pellegrini. Según la información brindada por fuentes policiales, la joven circulaba en una motocicleta Mondial por avenida Salto Uruguayo en sentido oeste-este cuando, por motivos que aún se intentan determinar, perdió el dominio del vehículo.

Tras desviarse de su trayectoria, la motocicleta impactó contra los elementos de señalización colocados en el sector y posteriormente cayó dentro de un pozo abierto por los trabajos que se desarrollan en el lugar.

Traslado al hospital

Como consecuencia del siniestro, personal del servicio de emergencias 107 acudió rápidamente a la escena y trasladó a la conductora al Hospital Delicia Concepción Masvernat para su atención médica.

Foto: Concordia Policiales.

De acuerdo con el informe preliminar emitido desde el nosocomio, la joven presentaba traumatismos cortantes en la pierna izquierda. Sin embargo, se aguardaba la evaluación definitiva del médico policial para establecer con precisión la gravedad de las lesiones sufridas.

Investigan las causas

Luego del accidente, efectivos policiales y personal especializado realizaron las actuaciones correspondientes en el lugar.

Además, intervino la División Policía Científica, que llevó adelante las pericias destinadas a reconstruir la mecánica del hecho y determinar qué provocó la pérdida de control de la motocicleta.

La investigación continúa abierta mientras se analizan las circunstancias que derivaron en el accidente ocurrido en este sector de Concordia, donde actualmente se desarrollan trabajos de infraestructura sobre la vía pública.