Joven sufrió lesiones graves tras perder el control de su moto en Ruta 23

Un motociclista de 28 años resultó con lesiones graves tras protagonizar un siniestro vial sobre la Ruta Provincial 23, a unos tres kilómetros del acceso a la localidad de Arroyo Barú, en dirección norte hacia Jubileo.

El accidente ocurrió durante la noche del domingo y fue protagonizado por un joven domiciliado en Villa Clara, departamento Villaguay, quien circulaba a bordo de una motocicleta Honda Titán.

Por causas que eran materia de investigación, el conductor perdió el control del rodado y despistó, lo que provocó que fuera despedido de la motocicleta y cayera violentamente sobre la cinta asfáltica.

Traslado al hospital

A raíz de la magnitud del impacto, el motociclista debió ser asistido en el lugar y posteriormente trasladado de urgencia al Hospital San Benjamín de Colón.

De acuerdo con los primeros informes médicos, el paciente permanecía internado y presentaba lesiones de carácter grave.

Personal policial intervino en el lugar del hecho para realizar las actuaciones correspondientes y relevar los elementos necesarios para determinar las circunstancias en las que se produjo el accidente.

Investigan las causas

Las autoridades procuraban establecer de manera fehaciente qué originó la pérdida de control de la motocicleta.

En ese marco, se realizaron las diligencias de rigor sobre la Ruta Provincial 23, donde ocurrió el siniestro.

La investigación quedó orientada a determinar la mecánica del accidente y las condiciones en las que circulaba el conductor al momento del despiste.