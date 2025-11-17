 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Policiales Accidente doméstico

Murió un hombre de 81 años en Paraná tras caer del techo de su casa

17 de Noviembre de 2025
Murió un hombre de 81 años en Paraná
Murió un hombre de 81 años en Paraná

Murió un hombre de 81 años en Paraná. Una tragedia se registró en Paraná este lunes por la tarde, cuando un hombre de 81 años perdió la vida luego de caer desde una altura de aproximadamente tres metros mientras realizaba tareas de pintura en su vivienda.

 

El hecho ocurrió en la casa de la víctima, ubicada en la intersección de las calles Miguel David y Mario Luna, en un barrio residencial de la capital entrerriana. El hombre, que no fue identificado públicamente, subió al techo de su hogar para realizar tareas de mantenimiento en la estructura, pero sufrió un accidente fatal que le costó la vida.

 

Foto: Archivo Elonce.
Foto: Archivo Elonce.

 

De acuerdo a los primeros testimonios, el hombre fue encontrado por sus familiares en el suelo, gravemente herido tras la caída. En estado de emergencia, los allegados lo trasladaron rápidamente al centro de salud Oñativia, pero a pesar de los esfuerzos médicos, el hombre fue declarado muerto poco después de llegar.

 

La caída fue tan violenta que las heridas que sufrió fueron fatales, lo que llevó a su inmediata derivación, donde finalmente se confirmó su deceso. Ante esta situación, las autoridades intervinieron y se dio parte a la fiscalía en turno para esclarecer las circunstancias del accidente. (Con información de Javier Aragón)

 

Temas:

Muerte Paraná Tragedia
